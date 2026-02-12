Celebra Presidenta aprobación de jornada laboral de 40 horas

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales dio un paso clave en el Senado, donde fue aprobada por unanimidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión como un avance histórico en favor de los trabajadores y aseguró que no implicará disminución salarial.

“Salió por unanimidad ayer en el Senado, o sea, todo mundo estuvo de acuerdo, qué bueno”, expresó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Aplicación paulatina hasta 2030

La reforma al artículo 123 constitucional establece una transición gradual.

De acuerdo con los artículos transitorios, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 será de 44; en 2029 quedará en 42 y, finalmente, en 2030 se consolidará el esquema de 40 horas semanales.

“El próximo año son dos horas, el 28 otras dos horas, el 29 otras dos y el 2030 inicia el año con 40 horas”, explicó la mandataria.

El dictamen fue avalado con 121 votos en lo general y 103 a favor frente a 15 en contra en lo particular, alcanzando la mayoría calificada.

Ahora fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

Sin reducción salarial

Sheinbaum subrayó que la disminución en la jornada no afectará el ingreso de los trabajadores.

“Es importante que, además, se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario pero la reducción de los tiempos de trabajo”, afirmó.

Añadió que se trata de una demanda histórica del sector laboral.

“La demanda de los trabajadores histórica son las 40 horas y estamos cumpliendo”, sostuvo.

Acuerdo entre sectores

Además, destacó que la iniciativa fue resultado de mesas de trabajo entre la Secretaría del Trabajo, sindicatos y representantes empresariales.

“Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores, se trabajó muchísimo para lograr este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año”, señaló.

Por otra parte, dicha reforma también precisa que por cada seis días laborados, los trabajadores deberán contar al menos con un día de descanso con goce de sueldo íntegro.

