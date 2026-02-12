Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jornada_laboral_40_horas_456958f6c1
Nacional

Celebra Presidenta aprobación de jornada laboral de 40 horas

La mandataria celebró la aprobación unánime en el Senado para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La aplicación será progresiva hasta 2030

  • 12
  • Febrero
    2026

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales dio un paso clave en el Senado, donde fue aprobada por unanimidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión como un avance histórico en favor de los trabajadores y aseguró que no implicará disminución salarial.

“Salió por unanimidad ayer en el Senado, o sea, todo mundo estuvo de acuerdo, qué bueno”, expresó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Aplicación paulatina hasta 2030

La reforma al artículo 123 constitucional establece una transición gradual.

De acuerdo con los artículos transitorios, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 será de 44; en 2029 quedará en 42 y, finalmente, en 2030 se consolidará el esquema de 40 horas semanales.

“El próximo año son dos horas, el 28 otras dos horas, el 29 otras dos y el 2030 inicia el año con 40 horas”, explicó la mandataria.

El dictamen fue avalado con 121 votos en lo general y 103 a favor frente a 15 en contra en lo particular, alcanzando la mayoría calificada.

Ahora fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

Sin reducción salarial

Sheinbaum subrayó que la disminución en la jornada no afectará el ingreso de los trabajadores.

“Es importante que, además, se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario pero la reducción de los tiempos de trabajo”, afirmó.

Añadió que se trata de una demanda histórica del sector laboral.

“La demanda de los trabajadores histórica son las 40 horas y estamos cumpliendo”, sostuvo.

Acuerdo entre sectores

Además, destacó que la iniciativa fue resultado de mesas de trabajo entre la Secretaría del Trabajo, sindicatos y representantes empresariales.

“Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores, se trabajó muchísimo para lograr este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año”, señaló.

Por otra parte, dicha reforma también precisa que por cada seis días laborados, los trabajadores deberán contar al menos con un día de descanso con goce de sueldo íntegro.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Acuerdan Sheinbaum y gobernadores coordinación contra sarampión
INFO_7_UNA_FOTO_15_20ebd2f0c0
Aprueban monedas conmemorativas del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_02_09_at_1_38_17_AM_e2468a9eef
Sheinbaum anuncia inversiones en vivienda, salud y educación
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×