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Coahuila

Advierten multas a empresas que incumplan reforma de 40 horas

La legislación prohíbe reducir el salario de los trabajadores pese a la disminución de la jornada laboral, por lo que las empresas deberán absorber el ajuste.

  • 18
  • Mayo
    2026

Las empresas que incumplan con la futura reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podrían enfrentar multas de hasta 500 mil pesos por cada trabajador afectado, advirtió Luis Alfonso Carrillo Molina, al señalar que el sector productivo deberá comenzar desde ahora a modificar sus procesos para evitar sanciones y afectaciones operativas.

El funcionario explicó que la reforma laboral entrará en una etapa gradual a partir de 2027 y culminará en 2030, periodo durante el cual las empresas tendrán que rediseñar horarios, ajustar líneas de producción y realizar pruebas internas para adaptarse a la disminución de horas trabajadas sin reducir salarios ni prestaciones.

Carrillo Molina indicó que uno de los principales retos será evitar que el cambio resulte “disruptivo” para las operaciones industriales, especialmente en sectores con producción continua, por lo que cada empresa deberá construir un esquema “a la medida”.

Detalló que la reforma permitirá cierta flexibilidad laboral, como trabajar más horas por día pero menos jornadas a la semana, o mantener más días de operación con horarios reducidos, dependiendo de las necesidades de cada centro de trabajo.

El subsecretario subrayó que durante 2026 las compañías deberán enfocarse en analizar sus procesos productivos y hacer ejercicios de prueba y error para medir impactos en productividad y nómina.

Además, recordó que la legislación prohíbe reducir el salario de los trabajadores pese a la disminución de la jornada laboral, por lo que las empresas deberán absorber el ajuste operativo y financiero.

Añadió que las inspecciones y verificaciones comenzarán formalmente una vez que la reforma entre en vigor, y las sanciones variarán según la gravedad del incumplimiento, el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados afectados.

El funcionario llamó a empleadores y sindicatos a iniciar desde ahora la planeación de sus nuevos esquemas laborales para evitar problemas económicos y conflictos cuando comiencen las revisiones oficiales.


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