Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2174_452c79c619
Coahuila

Prevén impacto en economía familiar ante precios de la tortilla

El precio se había mantenido en alrededor de 23 pesos durante los últimos años, aunque ahora existen sitios donde el kilo puede llegar hasta los 30 pesos

  • 15
  • Abril
    2026

A partir de este 15 de abril, el precio de la tortilla comenzó a incrementarse en Saltillo y la región sureste de Coahuila, con alzas que van de dos a cuatro pesos por kilogramo. Este ajuste obedece principalmente al encarecimiento de la harina de maíz, además del aumento en combustibles, transporte y otros insumos indispensables para su producción. 

Aunque el promedio nacional ronda los 23.7 pesos por kilo, en el norte del país los costos suelen ser más altos, por lo que no se descarta que el precio alcance entre 26 y 28 pesos en las próximas semanas.

Costos operativos presionan a productores

Productores locales señalan que también enfrentan mayores gastos operativos, como el incremento en el gas, los fletes y los materiales, así como la presión de mejorar salarios para conservar a sus trabajadores.

 A esto se suma la competencia de negocios informales que operan sin regulación, lo que complica el panorama para las tortillerías establecidas. El aumento no será uniforme, pero se espera que se refleje gradualmente en los distintos puntos de venta de la región.

IMG_2172.jpeg

Algunos negocios absorben el impacto

En un recorrido por establecimientos de la ciudad, algunos negocios han optado por absorber parte del impacto para no afectar a sus clientes.

Tal es el caso de una tortillería ubicada en el fraccionamiento Fundadores, donde el incremento fue de solo un peso con el objetivo de apoyar la economía familiar

Comerciantes recordaron que el precio se había mantenido estable en alrededor de 23 pesos durante los últimos tres años, aunque ahora existen sitios donde el kilo puede llegar hasta los 30 pesos, lo que ha generado preocupación entre los consumidores.

IMG_2174.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_15_233842_d3a8bb7415
Inflación en productos básicos golpea economía familiar
IMG_4715_6a4a403acd
Director del UAdeC aborda fracking en foro federal
nota_finanzas_tortillas_e4b064b06a
'No subirá el precio de la tortilla': Secretaría de Agricultura
publicidad

Últimas Noticias

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×