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Internacional

Fujimori y López Aliaga lideran elección presidencial en Perú

El Tribunal Electoral ordenó que continuara la votación el lunes en 13 colegios públicos de Lima, luego de que no recibieran el material electoral

  • 13
  • Abril
    2026

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideraron este lunes el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse más del 53% de los sufragios.

De acuerdo con el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori encabezaba la votación con 16.96%, mientras que López Aliaga se ubicaba en segundo lugar con 14.53% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto con 35 candidatos a la presidencia.

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La ONPE mantuvo la publicación del conteo de votos de los comicios del domingo pese que se contaron 52,561 personas podrán votar en Lima.

El domingo varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral.

En el caso de la capital, el Tribunal Electoral ordenó que continuara la votación el lunes en 13 colegios públicos que no abrieron la víspera porque no habían recibido las papeletas.

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Varias encuestas dieron a Fujimori el primer lugar con una intención promedio del 15%. El dirigente político ha prometido combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Detrás de ella se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí.

En estos comicios los peruanos también escogieron a los integrantes de un Congreso que volvió a ser bicameral luego de más de 30 años que contempla un poderoso Senado que no puede ser disuelto y que tiene garantizados amplios poderes durante su mandato de cinco años.


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