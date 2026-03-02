Nuevo cruce fronterizo avanzará en coordinación binacional

El presidente municipal informó que el proyecto del nuevo cruce fronterizo contemplado dentro del plan de infraestructura internacional avanza en coordinación con autoridades federales mexicanas y estadounidenses, y se proyecta como una obra de mediano plazo para el desarrollo regional.

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso de creación del nuevo puente internacional tiene un horizonte estimado de entre cinco y seis años, periodo que incluye gestiones técnicas, permisos y construcción. Señaló que del lado mexicano ya se realizan trámites ante instancias federales, mientras que el proyecto forma parte de una estrategia binacional para fortalecer la conectividad y el comercio en la frontera.

El edil subrayó que el municipio participará dentro del ámbito que le corresponde, particularmente en materia de coordinación institucional y planeación local, mientras que los procesos principales dependen de instancias federales y acuerdos internacionales.

El proyecto está vinculado al plan de infraestructura fronteriza que contempla un nuevo cruce entre México y Estados Unidos, identificado en documentos regionales como el Puente Internacional Flor de Mayo, el cual conectaría la zona fronteriza con Brownsville, Texas y busca ampliar la capacidad de movilidad y comercio en la región.

Autoridades del Gobierno de México continúan con los procedimientos administrativos correspondientes para el desarrollo del proyecto, considerado estratégico para el crecimiento económico y la modernización de la infraestructura fronteriza.

