Inicia ruta estudiantil gratuita en Ramos Arizpe

Con el inicio de operaciones de la nueva ruta estudiantil gratuita, el municipio de Ramos Arizpe busca mejorar la movilidad y reducir el gasto en transporte para cientos de estudiantes y ciudadanos.

El programa, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino con respaldo del gobierno estatal, permitirá un ahorro estimado de hasta $700 pesos mensuales por persona que utilice el servicio diariamente.

Durante el evento inaugural, el gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó esta política pública como una de las más importantes en materia de movilidad y bienestar social en el estado, al subrayar que el transporte gratuito impacta directamente en la calidad de vida de la población.

Además, reconoció el esfuerzo administrativo de Ramos Arizpe para implementar un modelo que prioriza la eficiencia, seguridad y accesibilidad.

La ruta está diseñada para conectar colonias con instituciones educativas de nivel medio superior y superior, y estará disponible también para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y población en general.

Las unidades cuentan con tecnología de bajas emisiones, videovigilancia y espacios adaptados.

El alcalde Gutiérrez Merino recordó que la iniciativa responde a una de las principales demandas ciudadanas durante su campaña: contar con un transporte público digno, seguro y puntual, especialmente para estudiantes que deben recorrer largas distancias.

Agregó que la administración local priorizó la planeación y el control de rutas para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

Aprovechando la presencia del gobernador, el edil destacó que esta medida no se limita a mejorar el acceso a las escuelas, sino que representa un compromiso más amplio con la educación y el desarrollo juvenil, al eliminar barreras de acceso que muchas veces provocan deserción.

Por su parte, Jiménez Salinas anunció que se analiza una segunda etapa del programa, con la posibilidad de conectar Saltillo y Ramos Arizpe a través de una ruta conurbada gratuita.

Esta propuesta se presentará en octubre y busca fortalecer el vínculo metropolitano entre ambas ciudades mediante un sistema de transporte eficiente y sin costo para los usuarios.

