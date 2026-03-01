Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
israel_avanza_hacia_corazon_teheran_3534da9ca6
Internacional

Benjamín Netanyahu afirma que fuerzas avanzan hacia Teherán

A través de redes sociales compartió un video, en el que afirmó que continúan con la campaña, la cual se intensificará en los próximos días

  • 01
  • Marzo
    2026

El primer ministro de IsraelBenjamín Netanyahu, señaló que tras la muerte de Alí Jamanei, sus fuerzas avanzan hacia el "corazón de Teherán", con apoyo de Estados Unidos.

A través de redes sociales compartió un video, en el que afirmó que continúan con la campaña con intensidad, la cual aumentará aún más en los próximos días.

"Acabo de terminar una reunión con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad. He dado instrucciones para la continuación de la campaña.

Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él, eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor.

Nuestras fuerzas están golpeando ahora en el corazón de Teherán con intensidades crecientes, y esto solo se intensificará aún más en los próximos días.

Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí, en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a personas queridas. Mi corazón está con las familias, y en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, envío deseos de recuperación a los heridos.

Estamos en una campaña en la que desplegamos todo el poder de las FDI, como nunca antes, en esta campaña para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.

Pero también traemos a esta campaña la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del ejército de Estados Unidos.

Esta combinación de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años: golpear al régimen del terror de manera demoledora. Así lo prometí, y así se hará.

Afirmó que la combinación de fuerzas con Estados Unidos permitirá "golpear al regimén de Irán". Además, expresó sus condolencias por las pérdidas sufridas en el país.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

francia_aviones_nucleares_6ec1dde0fc
Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados
panoramicos_contra_ice_estados_unidos_853e9a5ee0
Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA
viuda_ayatola_ali_jamanei_6ee68fc481
Muere viuda del ayatolá Alí Jamanei tras bombardeos
publicidad

Últimas Noticias

francia_aviones_nucleares_6ec1dde0fc
Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados
panoramicos_contra_ice_estados_unidos_853e9a5ee0
Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA
EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T105326_634_d79c3eb27b
Yilián Tornés rompe récord de ponches en la LMS
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×