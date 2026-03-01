Benjamín Netanyahu afirma que fuerzas avanzan hacia Teherán
A través de redes sociales compartió un video, en el que afirmó que continúan con la campaña, la cual se intensificará en los próximos días
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que tras la muerte de Alí Jamanei, sus fuerzas avanzan hacia el "corazón de Teherán", con apoyo de Estados Unidos.
A través de redes sociales compartió un video, en el que afirmó que continúan con la campaña con intensidad, la cual aumentará aún más en los próximos días.
"Acabo de terminar una reunión con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad. He dado instrucciones para la continuación de la campaña.
Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él, eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor.
Nuestras fuerzas están golpeando ahora en el corazón de Teherán con intensidades crecientes, y esto solo se intensificará aún más en los próximos días.
Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí, en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a personas queridas. Mi corazón está con las familias, y en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, envío deseos de recuperación a los heridos.
Estamos en una campaña en la que desplegamos todo el poder de las FDI, como nunca antes, en esta campaña para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.
Pero también traemos a esta campaña la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del ejército de Estados Unidos.
Esta combinación de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años: golpear al régimen del terror de manera demoledora. Así lo prometí, y así se hará.
סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.
כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.
עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl
Afirmó que la combinación de fuerzas con Estados Unidos permitirá "golpear al regimén de Irán". Además, expresó sus condolencias por las pérdidas sufridas en el país.
