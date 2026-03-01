Benjamín Netanyahu afirma que fuerzas avanzan hacia Teherán

"Acabo de terminar una reunión con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad. He dado instrucciones para la continuación de la campaña.

Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él, eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor.

Nuestras fuerzas están golpeando ahora en el corazón de Teherán con intensidades crecientes, y esto solo se intensificará aún más en los próximos días.

Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí, en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a personas queridas. Mi corazón está con las familias, y en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, envío deseos de recuperación a los heridos.

Estamos en una campaña en la que desplegamos todo el poder de las FDI, como nunca antes, en esta campaña para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.

Pero también traemos a esta campaña la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del ejército de Estados Unidos.

Esta combinación de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años: golpear al régimen del terror de manera demoledora. Así lo prometí, y así se hará.