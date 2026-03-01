Podcast
Buscan 83 queretanos en Emiratos Árabes Unidos retornar a México

De acuerdo con el mandatario estatal, otro grupo de 21 queretanos se encuentran en el Aeropuerto de la India en espera de la reapertura del espacio aéreo

  • 01
  • Marzo
    2026

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que un total de 83 queretanos que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos buscan retornar a México tras el conflicto desplegado en Irán.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se encuentran en buen estado de salud, por lo que puso a disposición de una línea telefónica para solicitar información o asistencia, según se requiera.

De acuerdo con el mandatario estatal, otro grupo de 21 queretanos se encuentran en el Aeropuerto de la India en espera de la reapertura del espacio aéreo.

Embajador de EAU resguarda a comunidad

De acuerdo a otra publicación, el mandatario estatal dio a conocer que pudo confirmar que una comunidad de queretanos se encuentra bajo resguardo de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos.

Momentos más tarde, el gobernador aseguró que continúan en colaboración con el servicio exterior para llevar a cabo el regreso de los mexicanos.

Ante esto, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado en donde mencionó que operará unicamente para dar atención a la comunidad mexicana.


