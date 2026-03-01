Buscan 83 queretanos en Emiratos Árabes Unidos retornar a México

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que un total de 83 queretanos que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos buscan retornar a México tras el conflicto desplegado en Irán.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se encuentran en buen estado de salud, por lo que puso a disposición de una línea telefónica para solicitar información o asistencia, según se requiera.

Seguimos trabajando con el servicio exterior para ubicar y dar atención a queretanos en la zona de conflicto en Medio Oriente y Asia.



He contactado personalmente a varios de ellos.



Al momento, tenemos ubicados a 83 queretanos en Emiratos Árabes y un grupo de 21 se encuentra en… — Mauricio Kuri (@makugo) March 1, 2026

De acuerdo con el mandatario estatal, otro grupo de 21 queretanos se encuentran en el Aeropuerto de la India en espera de la reapertura del espacio aéreo.

Embajador de EAU resguarda a comunidad

De acuerdo a otra publicación, el mandatario estatal dio a conocer que pudo confirmar que una comunidad de queretanos se encuentra bajo resguardo de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos.

Tuve una productiva comunicación con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba.



Se tiene ubicada a la comunidad queretana y están resguardados y atendidos.



Seguimos en plena coordinación para atenderles y facilitarles su regreso. — Mauricio Kuri (@makugo) February 28, 2026

Momentos más tarde, el gobernador aseguró que continúan en colaboración con el servicio exterior para llevar a cabo el regreso de los mexicanos.

Ante esto, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado en donde mencionó que operará unicamente para dar atención a la comunidad mexicana.

Aviso sobre las actividades de la Embajada el dia 2 de marzo pic.twitter.com/KKT3KefE9U — Embamex Emiratos Árabes Unidos (@EmbaMexEAU) March 1, 2026

Comentarios