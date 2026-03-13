Estados Unidos avanza a semifinales en Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol entró en su fase decisiva luego de una intensa etapa de grupos. Ocho selecciones avanzaron a los cuartos de final, ronda que se disputa bajo formato de eliminación directa y que comenzó con dos partidos el viernes y continuará con otros dos encuentros el sábado.

República Dominicana avanza con nocaut sobre Corea

República Dominicana aseguró su lugar en las semifinales luego de derrotar por 10-0 a Corea del Sur en siete entradas, resultado que activó la regla de nocaut del torneo.

El batazo decisivo llegó con un jonrón de tres carreras de Austin Wells, que dejó el encuentro definido en la séptima entrada. Con esta victoria, la selección dominicana se mantiene en la lucha por conquistar su segundo título del Clásico Mundial, el primero desde el campeonato obtenido en 2013.

El conjunto caribeño enfrentará el domingo en Miami a Estados Unidos por el pase a la final. Para ese duelo, los dominicanos enviarán como abridor a Luis Severino, quien se medirá frente a Paul Skenes.

Estados Unidos vence a Canadá y también avanza

En el otro duelo disputado el viernes, Estados Unidos derrotó 5-3 a Canadá para asegurar su boleto a las semifinales del torneo.

Durante el encuentro, Aaron Judge conectó un doble, mientras que Pete Crow-Armstrong y Brice Turang aportaron dos imparables cada uno para impulsar la ofensiva estadounidense.

El equipo se recuperó luego de la derrota por 8-6 ante Italia durante la fase de grupos, resultado que lo dejó dependiendo de otros resultados para poder avanzar a la ronda de eliminación directa.

Con este triunfo, Estados Unidos disputará su tercera semifinal consecutiva y la cuarta en total dentro del Clásico Mundial de Béisbol.

Puerto Rico e Italia buscan el pase a semifinales

La actividad de cuartos de final continuará el sábado con el duelo entre Puerto Rico e Italia, programado en el Daikin Park de Houston.

Puerto Rico terminó la fase de grupos con marca de 3-1, quedando en segundo lugar tras perder el desempate directo ante Canadá. Entre sus resultados destaca una victoria en 10 entradas ante Panamá.

Italia llega como una de las sorpresas del torneo tras finalizar invicta con marca de 4-0. El equipo europeo venció a Estados Unidos y cerró la fase de grupos con un triunfo 9-1 sobre México, en un juego en el que Vinnie Pasquantino conectó tres cuadrangulares.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales para medirse el lunes ante el vencedor del duelo entre Venezuela y Japón.

Japón y Venezuela protagonizan otro duelo clave

El último partido de cuartos de final enfrentará a Japón y Venezuela en el loanDepot park de Miami.

Japón llega a esta fase con paso perfecto de 4-0 en la fase de grupos, con victorias ante China Taipéi, Corea, Australia y Chequia.

Venezuela, por su parte, registró marca de 3-1, con triunfos frente a Países Bajos, Israel y Nicaragua, mientras que su única derrota fue ante República Dominicana.

El ganador avanzará a semifinales en busca de acercarse al título del Clásico Mundial de Béisbol.

Comentarios