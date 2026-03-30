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Coahuila

Instituto Electoral afina elección 2026 y busca nuevo líder

El consejero presidente, Óscar Daniel, explicó los avances aunque el ambiente dejó ver que la organización electoral no está exenta de particularidades.

  • 30
  • Marzo
    2026

En medio de sesiones que bien podrían competir con cualquier maratón legislativo, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó una serie de acuerdos clave rumbo a la elección de 2026. Entre los temas abordados destacan los lineamientos para la difusión de resultados preliminares y la paridad de género, dejando claro que todo debe quedar listo para el “gran día”, donde cada voto contará… y cada acta también.

Durante la reunión, el consejero presidente, Óscar Daniel Rodríguez, explicó los avances con tono serio, aunque el ambiente dejó ver que la organización electoral no está exenta de momentos peculiares. Y es que mientras se afinan detalles técnicos, más de uno ya piensa en el estrés que traerá la jornada electoral, donde los números no duermen y las calculadoras tampoco.

Por si fuera poco, el propio instituto ya se prepara para un cambio importante: la búsqueda de un nuevo consejero presidente. La convocatoria, lanzada por el Instituto Nacional Electoral, ya está abierta, así que entre acuerdos, papeles y café, alguien podría estar llenando la solicitud para tomar el relevo. Porque en el IEC, mientras unos organizan la elección… otros ya se perfilan para dirigirla.


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