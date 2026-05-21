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Coahuila

Investigan fraude de recursos de graduación en escuela secundaria

La directora del plantel, la maestra Marta Alemán, informó que la ceremonia de graduación se llevará a cabo pese a las circunstancias

  • 21
  • Mayo
    2026

El caso relacionado con el manejo de recursos destinados a una graduación en la escuela Andrés S. Viesca, ubicada en el municipio de Viesca, continúa bajo investigación tras la presentación de una denuncia formal contra un padre de familia señalado por presunto desfalco.

La situación ha generado molestia entre la comunidad escolar, que esperaba la realización normal del evento de fin de cursos.

Autoridades mantienen investigaciones en curso

De acuerdo con el representante legal del caso, la denuncia ya fue interpuesta y las autoridades han iniciado las indagatorias para localizar al presunto responsable, quien habría dispuesto de los recursos económicos destinados a la organización de la ceremonia.

El proceso legal sigue su curso y no se descartan nuevas acciones conforme avancen las investigaciones.

Por su parte, la directora del plantel, la maestra Marta Alemán, informó que la ceremonia de graduación se llevará a cabo pese a las circunstancias, con el fin de no afectar a los alumnos.

Afirmó que la institución mantiene su compromiso con los estudiantes y busca concluir el ciclo escolar conforme a lo establecido.

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