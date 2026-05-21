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Coahuila

Dos jóvenes pierden la vida tras accidente en Saltillo

En la motocicleta viajaban tres personas, aunque uno de los ocupantes abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades

  • 21
  • Mayo
    2026

Un accidente registrado la tarde de este jueves en la colonia San José de los Cerritos, en Saltillo, terminó en tragedia luego de que dos jóvenes perdieran la vida tras derrapar la motocicleta en la que viajaban.

El percance ocurrió sobre la calle Agua Grande, en el cruce con Camino Real, donde presuntamente el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control y se impactara contra una cuneta.

Uno de los jóvenes murió en el lugar

En el sitio del accidente, cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de Brayan “N”, de 18 años, mientras que otro de los tripulantes fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo por paramédicos de la Cruz Roja.

Sin embargo, horas después se informó que el joven lesionado murió debido a la gravedad de las heridas, por lo que el saldo final del percance fue de dos víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, en la motocicleta viajaban tres personas, aunque uno de los ocupantes abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Fiscalía investiga cómo ocurrió el accidente

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para facilitar las labores periciales, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.


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