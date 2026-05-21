Auxilian a alumnas por presunta intoxicación en Saltillo

Dos alumnas de la Escuela Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, fueron auxiliadas por cuerpos de emergencia la mañana de este jueves, luego de presentar signos de intoxicación presuntamente relacionados con el consumo de alcohol antes de ingresar a clases.

El incidente movilizó a autoridades escolares y elementos de seguridad en las inmediaciones del plantel.

Una de las menores fue encontrada inconsciente

De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales encontraron a las menores, de entre 13 y 14 años, en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Cuauhtémoc.

Una de las adolescentes estaba inconsciente, mientras que su compañera solicitaba apoyo visiblemente alterada.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarles atención inmediata y posteriormente ingresarlas a la institución educativa mientras se notificaba a sus familiares.

Trasladan a estudiantes al Hospital Materno Infantil

Más tarde, ambas estudiantes fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil para recibir valoración médica especializada.

Autoridades del plantel informaron que revisarán lo ocurrido y determinarán las medidas disciplinarias correspondientes, además de reforzar la vigilancia y las acciones preventivas entre la comunidad estudiantil.

Comentarios