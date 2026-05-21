Joven denuncia despido tras accidente en restaurante

Héctor Méndez, un joven de 18 años, denunció públicamente haber sido abandonado y despedido por el restaurante Shot&Shot tras sufrir un grave accidente de trabajo que le costó la amputación parcial de un dedo. La víctima denunció el caso a través de las redes sociales de Info7 Coahuila para exigir justicia.

Accidente ocurrió durante labores de mantenimiento

El percance ocurrió mientras el afectado realizaba tareas de mantenimiento en un compresor industrial del establecimiento. El motor del equipo se encendió de forma repentina y atrapó su mano derecha, lo que provocó la amputación de una parte del dedo meñique, así como lesiones severas en otros dos dedos.

Méndez detalló que llevaba dos meses trabajando en el área de armería y atendiendo clientes, pero también le asignaban labores de mantenimiento sin capacitación previa.

Compañeros lo auxiliaron tras el accidente

Tras el accidente, el joven corrió a pedir auxilio debido a la fuerte hemorragia. Fueron dos de sus compañeros quienes finalmente lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica urgente.

El afectado aseguró que, mientras se encontraba hospitalizado, los representantes de la empresa notificaron a su familia que quedaba despedido.

Posteriormente, los encargados del negocio negaron cualquier relación laboral e intentaron ocultar los hechos para evitar que el accidente fuera reportado de manera oficial como un riesgo de trabajo dentro de las instalaciones.

Como consecuencia de la amputación y los daños recibidos, el joven perdió la fuerza y la movilidad de su mano dominante.

Debido a esta situación, se vio obligado a abandonar temporalmente sus estudios y el fútbol semiprofesional que practicaba.

Ante esto, Héctor y su familia exigen una investigación formal de las autoridades correspondientes.

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