Defienden uso de IA para recrear a Val Kilmer en película

La inteligencia artificial generativa es un tema que todavía genera desacuerdos, pero Mercedes Kilmer, hija de Val Kilmer, cree que es un beneficio para los actores.

Y es que, este miércoles, Mercedes Kilmer defendió la aparición de una versión generada por IA de su padre en la película "As Deep as the Grave", lo que reabrió el debate por los riesgos que representa esta tecnología al arrebatar empleos en Hollywood.

La defensa de la hija de Kilmer se dio en el programa TODAY de NBC, argumentando que su padre hubiera querido hacer esto como beneficio para los mismos actores.

"Mi padre sentía una gran pasión por la idea de que este es el momento, antes de que se redacten las leyes pertinentes, para asegurar que exista una estructura de compensación; para garantizar que los actores reciban una remuneración equivalente a la que percibirían si estuvieran realizando el trabajo físicamente", afirmó Mercedes.

El personaje que encarna Val Kilmer, generado con IA, es un sacerdote y líder espiritual nativo americano en la cinta de Coerte Voorhees.

La película es un drama histórico que narra la exploración del pueblo navajo en Nuevo México encabezada por los arqueólogos Ann y Earl Morris.

La semana pasada, el tráiler "As Deep as the Grave" fue presentado en la CinemaCon, celebrada en Las Vegas, lo que alimentó la polémica por el uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica.

La hija de Kilmer dijo que el nuevo personaje basado en su padre “sienta un precedente verdaderamente histórico” y se siente muy orgullosa de él.

Kilmer alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o Batman, y actuar en películas tan taquilleras como "Top Gun" o "Tombstone".

El actor falleció en 2025 a los 65 años a consecuencia de una neumonía.

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