Rosa Icela defiende legitimidad ciudadana de reforma electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la reforma electoral que llegará a la Presidencia de México cuenta con legitimidad ciudadana y no representa una imposición, sino el resultado de un proceso construido a partir de la participación social y orientado a garantizar la pluralidad democrática.

Durante su intervención en la inauguración de los trabajos de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, la titular de la SEGOB subrayó que el Congreso tendrá “su momento soberano” para debatir y votar la iniciativa.

No obstante, destacó que la propuesta llega “nutrida y legitimada por la voz del pueblo”, y no elaborada desde un escritorio.

“Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”, expresó la funcionaria federal.

Participación ciudadana como eje central

Rodríguez explicó que la iniciativa se conformó a partir de 63 audiencias públicas realizadas en todo el país, en las que se recopilaron mil 353 propuestas ciudadanas.

A su juicio, este ejercicio demuestra que la prioridad del gobierno es mantener un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad.

Hacia una democracia participativa

En ese contexto, la secretaria destacó que la reforma busca fortalecer la democracia mediante la garantía de la pluralidad y la consolidación de un modelo de democracia participativa.

Este enfoque permitiría que el pueblo sea protagonista de la vida pública a través de consultas y votaciones sobre proyectos clave en comunidades, municipios y estados.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez exhortó a diputadas y diputados a mantener el compromiso hasta concretar las modificaciones legales necesarias que, dijo, permitirán avanzar en la transformación del país.

