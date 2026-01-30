Podcast
Coahuila

Descarta Manolo Jiménez crisis laboral en Coahuila

Explicó que los recortes derivan de cambios en incentivos del mercado estadounidense y señaló que ya operan estrategia de recolocación tras ajustes industriales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que no existe una crisis laboral generalizada en el estado, tras los ajustes en plantas automotrices y proveedoras registrados principalmente en la región Sureste, vinculados a la baja en la demanda de vehículos eléctricos en EUA.

El mandatario explicó que los recortes derivan de cambios en incentivos del mercado estadounidense y señaló que ya operan acciones de vinculación y ferias del empleo para recolocar a trabajadores desplazados.

¿Por qué se dieron los despidos en el sector automotriz?

El gobernador indicó que casos como el de General Motors están relacionados con la eliminación de incentivos de hasta 8,000 dólares para la compra de autos eléctricos en EUA, lo que redujo la producción y provocó cierre de turnos.

Explicó que esta baja generó un efecto en cadena en empresas proveedoras de la región, con ajustes operativos vinculados al mismo fenómeno de mercado.

¿Qué acciones activó el gobierno de Coahuila?

Ante el escenario, el estado instaló una mesa de trabajo con municipios, cámaras empresariales y sector privado, además de activar ferias del empleo y mecanismos de vinculación directa para facilitar la recolocación laboral.

Estas medidas buscan acelerar la transición de trabajadores hacia nuevas vacantes disponibles en distintos sectores productivos.

Cuántas vacantes se ofrecieron en la feria de Saltillo

Como referencia, destacó la Feria del Empleo en Saltillo, donde se ofertaron cerca de 2,600 vacantes y asistieron entre 1,600 y 1,800 personas, incluidos extrabajadores de la industria automotriz.

El mandatario señaló que la relación entre plazas y asistentes muestra que hay más vacantes que personas desplazadas en la región.

Qué apoyos laborales y de capacitación están disponibles

El gobierno estatal mantiene programas de crédito para emprendedores, esquemas de autoempleo y capacitación en oficios a través del ICATEC, además de promover la incorporación de mano de obra en sectores con déficit de personal, como la construcción.

El gobernador llamó a consultar fuentes oficiales y evitar información no verificada sobre el mercado laboral, al señalar que continúan proyectos de inversión y coordinación institucional en la entidad.


