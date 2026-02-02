Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_02_at_2_08_23_AM_954f2d2a14
Coahuila

Denuncias ’tumban’ a delegado de la Fiscalía General del Estado

De manera extraoficial, trascendió que Everardo Lazo Chapa, director jurídico de Seguridad Pública del Estado, sería quien asuma la titularidad en Monclova

  • 02
  • Febrero
    2026

Tras una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en la Región Centro, el delegado regional Miguel Ángel Medina Torres fue removido de su cargo por instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez.

La remoción ocurre luego de señalamientos públicos realizados por integrantes del Foro de Abogados de Monclova, quienes acusaron a funcionarios de la dependencia de realizar cobros indebidos para retirar aseguramientos de inmuebles y aplicar multas irregulares a personas detenidas.

Medina Torres confirmó que dejará la delegación regional entre el 14 y 15 de febrero, y que será reasignado a las oficinas centrales de la Fiscalía en Saltillo, como parte de un proceso de reorganización interna. El funcionario aseguró que su salida obedece a una invitación institucional y a las necesidades del servicio público.

Sin embargo, su salida se da en medio de grandes denuncias y polémicas; entre los principales señalamientos destaca el caso de Thelma Juárez Martínez, coordinadora de agentes del Ministerio Público, quien presuntamente habría cobrado 30 mil pesos a una familia para permitir el reingreso a una vivienda asegurada, y posteriormente habría solicitado una cantidad similar tras un segundo cateo.

El vocero del Foro de Abogados, Miguel Ángel Reyna Adam, afirmó que los hechos fueron expuestos directamente durante una audiencia ciudadana encabezada por el propio delegado regional, sin que se ordenara la suspensión inmediata de la funcionaria señalada, lo que generó críticas por la falta de respuesta institucional.

Además, el abogado denunció que existen antecedentes de prácticas similares dentro de la Fiscalía, incluyendo casos históricos donde se habrían solicitado fuertes sumas de dinero en procesos penales graves, sin que hasta ahora se conozcan sanciones visibles.

De manera extraoficial, trascendió que Everardo Lazo Chapa, actual director jurídico de Seguridad Pública del Estado, sería quien asuma la titularidad de la delegación regional en Monclova, con el objetivo de dar continuidad a las estrategias de seguridad y procuración de justicia en la Región Centro.

Finalmente, el Foro de Abogados hizo un llamado al fiscal general y al gobernador del estado para intervenir de manera directa y frenar los presuntos abusos, advirtiendo que la corrupción dentro de las instituciones de justicia debilita la confianza ciudadana y pone en riesgo el estado de derecho.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d994332a_83fb_492e_9371_1924f8332406_3eb296bb1e
Operativos en Tamaulipas afectan $251 mdp a la delincuencia
bebe_tampico_da024e5c0f
Activan Alerta AMBER por desaparición de bebé en Tampico
nl_negocio_quemado_allende_jpg_f988c8f7f0
Exigen investigar quema de negocio en Allende
publicidad

Últimas Noticias

HA_Gu_Aw_GXEAA_Nv3_b1178ee835
Steven Spielberg logra el EGOT tras ganar su primer Grammy
pepe_y_teo_accidente_mexicali_bcc0ffbd6d
Influencers 'Pepe y Teo' sufren accidente carretero en Mexicali
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T085617_131_f1d3d8acad
Trump anuncia cierre del Centro Trump-Kennedy en 2026
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×