Denuncias ’tumban’ a delegado de la Fiscalía General del Estado

Tras una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en la Región Centro, el delegado regional Miguel Ángel Medina Torres fue removido de su cargo por instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez.

La remoción ocurre luego de señalamientos públicos realizados por integrantes del Foro de Abogados de Monclova, quienes acusaron a funcionarios de la dependencia de realizar cobros indebidos para retirar aseguramientos de inmuebles y aplicar multas irregulares a personas detenidas.

Medina Torres confirmó que dejará la delegación regional entre el 14 y 15 de febrero, y que será reasignado a las oficinas centrales de la Fiscalía en Saltillo, como parte de un proceso de reorganización interna. El funcionario aseguró que su salida obedece a una invitación institucional y a las necesidades del servicio público.

Sin embargo, su salida se da en medio de grandes denuncias y polémicas; entre los principales señalamientos destaca el caso de Thelma Juárez Martínez, coordinadora de agentes del Ministerio Público, quien presuntamente habría cobrado 30 mil pesos a una familia para permitir el reingreso a una vivienda asegurada, y posteriormente habría solicitado una cantidad similar tras un segundo cateo.

El vocero del Foro de Abogados, Miguel Ángel Reyna Adam, afirmó que los hechos fueron expuestos directamente durante una audiencia ciudadana encabezada por el propio delegado regional, sin que se ordenara la suspensión inmediata de la funcionaria señalada, lo que generó críticas por la falta de respuesta institucional.

Además, el abogado denunció que existen antecedentes de prácticas similares dentro de la Fiscalía, incluyendo casos históricos donde se habrían solicitado fuertes sumas de dinero en procesos penales graves, sin que hasta ahora se conozcan sanciones visibles.

De manera extraoficial, trascendió que Everardo Lazo Chapa, actual director jurídico de Seguridad Pública del Estado, sería quien asuma la titularidad de la delegación regional en Monclova, con el objetivo de dar continuidad a las estrategias de seguridad y procuración de justicia en la Región Centro.

Finalmente, el Foro de Abogados hizo un llamado al fiscal general y al gobernador del estado para intervenir de manera directa y frenar los presuntos abusos, advirtiendo que la corrupción dentro de las instituciones de justicia debilita la confianza ciudadana y pone en riesgo el estado de derecho.

