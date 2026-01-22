Guarda silencio Hospital Ángeles tras acusación de mala praxis

A tres días del lamentable fallecimiento de Aquiles Sebastián de apenas dos años en una intervención médica, ni representantes, ni autoridades del Hospital Ángeles se han pronunciado al respecto.

Pese a la celeridad de parte de Carlos Mendoza, padre del menor, para interponer su denuncia e iniciar la investigación en manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el nosocomio sigue sin dar respuesta.

El Horizonte acudió a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas en San Pedro y al buscar algún posicionamiento, personal del hospital solo se limitó a mencionar que ese tema se trata directamente con el abogado, quien no se presenta en las instalaciones.

“Eso ya sería el abogado, sería el abogado, y el abogado aquí no se presenta, información a nosotros no nos da nadie, de todo eso, nomás es el abogado. A nosotros nos informan nada más que prensa, no puede entrar al hospital y es todo”, detalló un guardia de seguridad.

Mientras tanto, la carpeta de investigación continua abierta en la Fiscalía, quienes buscan recabar toda la información posible para determinar responsabilidades.

Ayer, Mendoza acudió a la Fiscalía ubicada en sobre la calle Alejandro de Humboldt, en el centro de Monterrey para rendir sus declaraciones y señaló a tres posibles responsables de la muerte de su hijo menor.

Se trata del médico pediatra quien atendía a su hijo desde octubre del 2025, el cirujano pediatra que realizó la intervención y la anestesióloga cardiovascular, de quienes Mendoza considera que no siguieron los protocolos médicos adecuados y hasta la posibilidad de falsear la hora de la muerte de Aquiles Sebastián.

“Los doctores no fueron oportunos, no nos dijeron por qué murió nuestro hijo, prácticamente cometieron su crimen, lo repito a título personal y se fueron, jamás los volvimos a ver. “Los doctores que lo intervinieron fue el cardiólogo pediatra, Juan Carlos Tirado Aldrete y quien intervino directamente a mi hijo, fue el cirujano cardiopediatra, Gerardo Alejandro Izaguirre, falta mencionar el nombre de la anestesióloga que también intervino, que también se esfumó, su nombre es Cinthia Infante Rodríguez, tampoco supimos ya mas de ella”, informó el padre del menor.

