Recibirán 11 mil estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina

La escuela secundaria Margarita Maza de Juárez fue sede de la entrega de tarjetas para estudiantes beneficiarios de un programa de becas, como parte del proceso de apoyo a jóvenes que lograron completar su inscripción en la plataforma correspondiente.

En esta jornada se distribuyeron 209 tarjetas, en un ambiente ordenado y con el acompañamiento del personal encargado, donde las y los alumnos acudieron a entregar su documentación y recibir el medio con el que podrán acceder al apoyo económico. Este proceso continuará hasta el próximo martes 27 de enero.

En la región sureste del estado se tiene contemplado beneficiar a cerca de 11 mil estudiantes, lo que representa un respaldo importante para las familias.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con un adicional de 700 pesos cuando existe otro hijo inscrito en el programa, y se espera que los primeros depósitos comiencen a reflejarse durante el mes de febrero.

Para quienes no lograron registrarse en esta etapa, se informó que podrán intentarlo nuevamente cuando la plataforma se reactive en septiembre.

