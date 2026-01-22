Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
thdhewa_be2d24bceb
Coahuila

Recibirán 11 mil estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina

En la región sureste del estado se tiene contemplado beneficiar a cerca de 11 mil estudiantes, lo que representa un respaldo importante para las familias

  • 22
  • Enero
    2026

La escuela secundaria Margarita Maza de Juárez fue sede de la entrega de tarjetas para estudiantes beneficiarios de un programa de becas, como parte del proceso de apoyo a jóvenes que lograron completar su inscripción en la plataforma correspondiente.

En esta jornada se distribuyeron 209 tarjetas, en un ambiente ordenado y con el acompañamiento del personal encargado, donde las y los alumnos acudieron a entregar su documentación y recibir el medio con el que podrán acceder al apoyo económico. Este proceso continuará hasta el próximo martes 27 de enero.

En la región sureste del estado se tiene contemplado beneficiar a cerca de 11 mil estudiantes, lo que representa un respaldo importante para las familias.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con un adicional de 700 pesos cuando existe otro hijo inscrito en el programa, y se espera que los primeros depósitos comiencen a reflejarse durante el mes de febrero.

Para quienes no lograron registrarse en esta etapa, se informó que podrán intentarlo nuevamente cuando la plataforma se reactive en septiembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ayudamos_a_mujeres_gobernador_nuevo_leon_42835a60b1
Gobernador afirma que 'Ayudamos a las mujeres' será legado de NL
EH_FOTO_VERTICAL_3_b780612561
Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna
jefe_de_salud_coahuila_6bc5bbaf9c
Secretaria de Salud de Coahuila reparte kits de Menstruación
publicidad

Últimas Noticias

tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
parto_bebe_sanpedro_54407e67bd
Apoya Policía de San Pedro en nacimiento de bebé
segundo_black_hawk_samuel_nl_4c5bac647a
Recibe NL segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×