Coahuila

Obra de demolición cobra la vida de un joven en Saltillo

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles Laguna de Zempoala y Lago de Yuridia, cuando una losa de concreto se desplomó

  • 22
  • Enero
    2026

Un joven de 21 años perdió la vida de manera trágica la tarde de este jueves mientras realizaba trabajos de albañilería en la colonia La Salle, al norte de Saltillo.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles Laguna de Zempoala y Lago de Yuridia, cuando una losa de concreto se desplomó y lo aplastó.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Bryant Humberto, se encontraba laborando junto a su padre, Pedro Alejandro, en la demolición de un domicilio marcado con el número 1125.

La obra registraba un avance aproximado del 80 por ciento y únicamente faltaba retirar una placa de concreto, la cual colapsó de manera repentina, provocando el fatal incidente.

Tras lo ocurrido, el padre del joven solicitó auxilio a los propietarios del inmueble y al sistema de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por autoridades municipales y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, para finalmente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.


