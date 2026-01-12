Podcast
Coahuila

Es tiempo de que el PVEM vaya solo: Jorge Arturo Valdés

Aunque no aspiran a que el movimiento se convierta en la primer fuerza política del país, resaltó que cuentan con la fuerza necesaria para seguir 'caminando'

Al afirmar que las alianzas electorales responden a una estrategia del momento en que se consolidan, el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, dijo que es momento de que su partido vaya solo en la elección de este año, cuando se renueven las diputaciones locales en Coahuila.

“Las alianzas surgen por estrategia, hay momentos en que la estrategia funciona y hay momentos en que no funcionan, así llegó la Presidenta, con el apoyo del Partido Verde al poder.

“Hoy el Partido Verde vive su mejor momento desde que fue creado, tiene representación en todos los Congresos locales, tiene más diputados federales que nunca, tiene senadores, entonces a nosotros nos tienen que soltar”.

Dijo que si bien no aspira su partido a ser una primera fuerza política, sí tiene la representación necesaria para ir caminando solos.

“Morena está en una etapa muy superior a la de nosotros, y lo puede hacer sin nosotros, nosotros queremos poderlo hacer sin ellos”.

Valdés Flores dijo desconocer lo que siga para él en lo personal, sin embargo recalcó que su intención es concluir el año legislativo trabajando, al margen de que sea o no contemplado para seguir integrando el Poder Legislativo de Coahuila o alguna otra trinchera.


