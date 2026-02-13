Podcast
Nuevo León

Morena no entra ni entrará en Nuevo León: Miguel Flores

El funcionario subrayó que Nuevo León no puede medirse bajo los mismos criterios que otras entidades, pues, dijo, es diferente

  • 13
  • Febrero
    2026

El secretario de Gobierno, Miguel Flores Serna, calificó como “desafortunada” la postura de Morena hacia la entidad, al considerar que el partido pretende comparar al estado con otros estados del país sin tomar en cuenta sus particularidades económicas y sociales.

El funcionario subrayó que Nuevo León no puede medirse bajo los mismos criterios que otras entidades, pues, dijo, es diferente. 

“Es una lástima que vengan de otro estado del país a querer opinar, a querer medir con la misma vara a Nuevo León como en el resto del país. Nuevo León no es lo mismo que el centro del país, no es lo mismo que Veracruz. Aquí en Nuevo León la gente es ordenada, trabajadora, echada para delante, no nos pueden medir con la misma vara”, dijo.

El funcionario aseguró que estas diferencias explican por qué Morena no ha logrado tener fuerza en la entidad.

“En Nuevo León se requiere de recurso, no lo pueden estar compara con el resto del país, esa es una de las muchas razones por las cuales Morena nunca ha entrado, no entra y no va a entrar aquí en Nuevo León”.

Miguel Flores

Por otra parte, el secretario reconoció que el proceso para la aprobación del Presupuesto 2026 ha enfrentado dificultades. 

“No podemos negar que el tema de presupuesto ha sido un tema complejo. Un día avanzamos y otro día parece que se echaría para atrás, sin embargo, nosotros estamos en la misma disponibilidad, queremos sacar un presupuesto que sea justo para Nuevo León”, agregó. 

En esta declaración, el funcionario admitió la inestabilidad en las negociaciones legislativas, señalando que los avances han sido intermitentes. No obstante, reiteró la disposición del Ejecutivo para alcanzar acuerdos que permitan contar con un presupuesto acorde a las necesidades del estado.

Mientras tanto, aseguró que la administración estatal continúa operando bajo el esquema de reconducción presupuestal.

“Haya o no presupuesto, nosotros seguimos trabajando con esta tacita reconducción, siguen las obras adelante, vamos a concluir las obras más importantes, pero con un presupuesto 2026”, dijo. 


