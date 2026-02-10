Podcast
Ramos Arizpe iniciará retiro de unidades 'chatarra' de camiones

El alcalde explicó que, aunque el convenio estableció como fecha límite el mes de marzo, ya se están realizando supervisiones y revisiones a 34 unidades

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comenzará en los próximos días el retiro de unidades consideradas “chatarra” del transporte público, luego de que concesionarios han incumplido con los compromisos firmados en diciembre pasado, cuando se autorizó un ajuste en la tarifa a cambio de la modernización del parque vehicular, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El presidente municipal explicó que, aunque el convenio estableció como fecha límite el mes de marzo, ya se están realizando supervisiones y revisiones a 34 unidades, que han evidenciado incumplimientos, por lo que el Ayuntamiento prevé sacar de circulación una o más unidades como medida inicial para sentar precedente.

De acuerdo con el alcalde, la ruta Blanca Estela es una de las que presenta mayor rezago en la actualización de unidades. Señaló que el gobierno municipal mantiene pláticas con empresarios interesados en incorporarse al servicio, con el fin de cubrir los espacios de concesionarios que decidieron no invertir en la modernización del transporte.

Gutiérrez Merino subrayó que el proceso no responde a intereses de grupo ni a organizaciones, sino al cumplimiento estricto del convenio y a la exigencia ciudadana de un mejor servicio. Añadió que las concesiones son claras y que, quien no cumpla con los requisitos de modelo, condiciones mecánicas y características de las unidades, será suspendido.

El alcalde reiteró que, conforme se acerque el cierre de marzo, el municipio endurecerá las acciones, incluyendo la suspensión definitiva de unidades que no reúnan los requisitos establecidos, como parte de una estrategia para mejorar la calidad, seguridad y dignidad del transporte público en Ramos Arizpe.

Finalmente, indicó que el objetivo es que circulen unidades de mejor modelo y en buen estado, garantizando traslados seguros para estudiantes, trabajadores y familias que dependen diariamente del transporte urbano. 

