Rescatan tres perritos con desnutrición en Monterrey

La Nueva División Ambiental realizó el rescate de tres caninos con signos de desnutrición tras un reporte ciudadano en el municipio de Monterrey. La intervención se efectuó mediante un operativo coordinado entre elementos de Fuerza Civil y la Secretaría de Medio Ambiente.

¿Dónde ocurrió el rescate de los perros en Monterrey?

El caso fue reportado en la colonia Valle de Infonavit 2do Sector, donde, según la denuncia, los animales permanecían en condiciones de presunto maltrato. La alerta permitió que las autoridades desplegaran un operativo para verificar la situación.

Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron a la propietaria de los caninos junto con una mujer rescatista. Los elementos de seguridad intervinieron para mediar el conflicto y lograr la entrega voluntaria de los animales.

¿Qué atención recibieron los caninos rescatados?

Tras la entrega, los ejemplares fueron trasladados a una clínica veterinaria, donde especialistas comenzaron con la evaluación médica y tratamiento para atender su estado de salud.

El traslado permitió iniciar un proceso de recuperación que incluye revisión nutricional, monitoreo clínico y atención integral para mejorar las condiciones físicas de los perros.

¿Cuál es la función de la Nueva División Ambiental?

Las autoridades destacaron que la Nueva División Ambiental mantiene acciones enfocadas en la protección del bienestar animal y en la atención de denuncias relacionadas con maltrato o abandono.

Este tipo de operativos se realizan mediante coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta rápida ante reportes ciudadanos.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Nuevo León?

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a presentar reportes responsables que permitan la intervención oportuna de las dependencias correspondientes.

Las denuncias pueden realizarse a través del número 070, línea habilitada para canalizar casos relacionados con protección ambiental y bienestar animal en la entidad.

