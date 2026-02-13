Podcast
Tamaulipas

Gobierno atiende problemática de agua en Jiménez

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que ante la problemática de abastecimiento de agua que enfrenta el ejido La Libertad Campesina, en el municipio de Jiménez, el Gobierno del Estado implementa acciones para evaluar soluciones que permitan mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro a las familias de la comunidad.

“Se va a realizar un levantamiento topográfico en la presa del ejido, a fin de contar con un diagnóstico técnico que permita valorar su rehabilitación”, dijo Quiroga Álvarez. 

De igual manera, se contemplarán algunas alternativas como la perforación de pozos profundos para reforzar el abastecimiento de uso público urbano y la elaboración de un análisis conceptual que determine la factibilidad y la inversión requerida para la rehabilitación de la presa. 

Durante la reunión de trabajo con autoridades municipales, comisariados ejidales y habitantes, encuentro donde acoderaron algunas alternativas como la perforación de pozos profundos para reforzar el abastecimiento de uso público urbano y la elaboración de un análisis conceptual que determine la inversión requerida.


