La sucesión legislativa ya arrancó en Coahuila

Aunque el periodo oficial para inscribir candidaturas arrancará hasta el 15 de marzo, el tablero político de Coahuila ya se mueve con intensidad. Los partidos comenzaron a perfilar a quienes buscarán ocupar las 16 diputaciones de mayoría que estarán en juego en las elecciones del próximo año.

Dentro del PRI, los primeros nombres ya circulan en distintos puntos del estado. En la Comarca Lagunera, la diputada federal Verónica Martínez aparece como posible aspirante en el distrito 9; Felipe González intentaría mantenerse en el distrito 10, mientras que Hugo Dávila, actual responsable del Desarrollo Regional en La Laguna, se perfila para competir en el 11.

Para la zona sureste, se menciona a Jesús María Morales, exalcalde de Ramos Arizpe y hoy administrador fiscal estatal, como opción para el distrito 12. En tanto, Luz Elena Morales, quien encabeza la Junta de Gobierno del Congreso local, buscaría repetir en el distrito 13. A la lista se suman Marimar Arroyo, Eduardo Medrano y Álvaro Moreira, este último con la intención de reelegirse por el distrito 16.

En el terreno de las alianzas, el PRI mantiene pláticas con el Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), encabezado por Lenin Pérez, lo que abriría la puerta para que ese partido se quede con los distritos 1 y 4. Por otro lado, el PAN aún no define si irá junto al tricolor, ya que espera luz verde de su dirigencia nacional; de concretarse la coalición, uno de los distritos en negociación sería el 8.

Morena, en cambio, ya avanzó en la definición de sus estructuras distritales, que en la práctica funcionan como antesala de las candidaturas. Entre los perfiles que encabezan estos comités se encuentran Antonio Attolini en el distrito 9, Delia Hernández en el 4, Paloma de los Santos en el 1 de Ciudad Acuña, Alberto Hurtado en el 15 y Alejandra Salazar en el 16 de Saltillo. También destacan Darinka Guerra en el 7, Fernando Hernández en el 11, Rocío de Aguinaga en el 10, Mayra Rangel en el 2, Alfonso Almaraz en el 5 y Eduardo Carrizales en el 14.

La dirigencia estatal de Morena informó además que ya se alcanzó un acuerdo con el Partido del Trabajo para repartir distritos considerados clave, entre ellos el 3, 6, 8, 12 y 13, con especial énfasis en la región carbonífera. En contraste, el Partido Verde mantiene su postura de competir sin alianzas.

Aunque el escenario empieza a aclararse, el rompecabezas aún no está completo. El próximo 30 de enero vence el plazo para registrar coaliciones entre PRI, PAN y UDC, y más adelante, ante el Instituto Electoral de Coahuila, deberán formalizarse las candidaturas que hoy solo existen en el terreno de las negociaciones políticas.

Comentarios