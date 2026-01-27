Podcast
Deportes

Coco Gauff descarga frustración tras derrota en Australia

La joven tenista rompió siete raquetas tras perder en cuartos de final ante Elina Svitolina, liberando su frustración lejos de las cámaras

  • 27
  • Enero
    2026

Coco Gauff vivió un momento complicado en los cuartos de final del Abierto de Australia, donde fue derrotada por Elina Svitolina por 6-1, 6-2.

La tercera cabeza de serie y campeona de dos Grand Slam sufrió con su saque, registrando cinco dobles faltas en el primer set y siendo quebrada cuatro veces.

Rompió siete raquetas fuera de cámaras

Tras el partido, Gauff golpeó su raqueta contra el concreto siete veces, una por cada vez que perdió su servicio y una adicional “por si acaso”.

Buscó hacerlo lejos de las cámaras, en una rampa cercana a los vestuarios, para liberar la tensión sin afectar a su equipo ni dar un mal ejemplo.

En conferencia, Gauff reconoció que no disfruta romper raquetas en la cancha y que prefiere liberar su frustración de manera controlada.

“Intenté ir a un lugar donde pensé que no había una cámara porque no necesariamente me gusta romper raquetas”, explicó. Destacó que es mejor destruir una raqueta que descargar emociones negativas sobre su equipo.

Día complicado en cifras

La estadounidense apenas consiguió tres golpes ganadores en 15 juegos, cometió 26 errores no forzados y ganó sólo dos de 11 puntos con su segundo servicio.

A pesar de que el 74% de sus primeros saques entraron en juego, sólo ganó el 41% de esos puntos.

Con solo 21 años, Gauff ya debutó en Grand Slam a los 15 y ganó su primer torneo importante en el US Open 2023.


