Internacional

Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar oriental

Corea del Norte lanzó misiles de corto alcance hacia el mar oriental, lo que provocó alertas en Corea del Sur y Japón, en medio del aumento de tensiones

  27
  Enero
    2026

Corea del Norte volvió a encender las alarmas en la región al lanzar varios misiles balísticos de corto alcance hacia sus aguas orientales, informaron autoridades de Corea del Sur y Japón.

El ejército surcoreano detalló que los proyectiles fueron disparados desde una zona cercana a Pyongyang y recorrieron alrededor de 350 kilómetros antes de caer al mar.

Seúl y Tokio condenan los disparos

El Ministerio de Defensa de Japón confirmó que dos misiles impactaron frente a la costa oriental de la península coreana y calificó los lanzamientos como una amenaza para la estabilidad regional.

En tanto, fuerzas armadas surcoreanas señalaron que mantienen “una firme disposición” para responder ante cualquier provocación del régimen norcoreano.

Primer ensayo del año y antecedentes recientes

Cabe señalar que se trata del primer lanzamiento reportado desde que el país probó misiles hipersónicos a inicios de enero.

En meses previos, Pyongyang también anunció ensayos de misiles de crucero de largo alcance, nuevos sistemas antiaéreos y la construcción de lo que sería su primer submarino de propulsión nuclear.

Desde 2019, Corea del Norte ha intensificado las pruebas de armamento tras el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos y Corea del Sur. 

Analistas sostienen que el líder Kim Jong Un busca reforzar su poder de negociación mediante la expansión de su arsenal.


