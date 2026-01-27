Van por sanciones más fuertes contra el ruido

El exceso de ruido se ha colocado en la mira del Congreso de Coahuila, que ahora presiona a los gobiernos municipales para que actúen con mayor firmeza contra esta forma de contaminación que ya afecta no solo a las grandes ciudades, sino también a poblaciones pequeñas y zonas rurales.

Durante una sesión legislativa, las y los diputados avalaron un exhorto dirigido a los 38 ayuntamientos del estado para que apliquen con rigor las sanciones previstas en la ley contra quienes rebasen los límites de sonido permitidos. La propuesta fue presentada por el legislador Jesús Alfredo Paredes, quien insistió en que las autoridades locales ya cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para intervenir.

El diputado advirtió que el ruido constante se ha convertido en un problema de salud pública, al provocar desde estrés y alteraciones del sueño hasta daños al sistema nervioso y padecimientos cardiovasculares. Además, subrayó que esta situación alimenta los conflictos entre vecinos, los cuales figuran entre los principales motivos de disputas que en algunos casos derivan en hechos violentos.

Aunque Coahuila cuenta con una ley para regular el ruido desde 2012, su aplicación fue limitada durante años por la falta de reglamentos municipales. Este vacío legal comenzó a corregirse en enero de 2024, cuando la norma fue actualizada para fortalecer la capacidad de los ayuntamientos y ajustar las sanciones a los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994.

Con la legislación vigente, los municipios pueden imponer multas, clausurar establecimientos de manera temporal o definitiva e incluso suspender actividades comerciales, industriales o de entretenimiento que generen niveles de ruido superiores a lo permitido.

Paredes enfatizó que el reto ahora es que estas facultades no queden solo en el papel y que las autoridades municipales atiendan de manera efectiva las quejas ciudadanas para evitar que el problema siga creciendo.

Comentarios