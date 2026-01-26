Podcast
IMG_0638_219e6a9ebc
Coahuila

Tormenta invernal deja saldo blanco en Coahuila

La tercera tormenta invernal no dejó víctimas en Coahuila; hubo cierres, refugios para 190 personas y suspensión parcial de clases, informó Protección Civil

  • 26
  • Enero
    2026

La tercera tormenta invernal de la temporada ha dejado hasta el momento saldo blanco en Coahuila, pese a las bajas temperaturas, cierres carreteros y la activación de refugios temporales en distintas regiones del estado, informó el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán.

El fenómeno continúa activo, aunque se prevé que su intensidad comience a disminuir a partir de este martes.

Durante los días de mayor impacto, las temperaturas más bajas se concentraron en la región Norte, principalmente en Acuña, Jiménez, Zaragoza y Piedras Negras, así como en zonas de la Región Carbonífera y Centro-Desierto.

En estos municipios se registraron episodios de aguanieve y grajea, especialmente en Acuña, donde fue necesario cerrar de manera temporal carreteras y puentes por la presencia de hielo, sin que se reportaran accidentes viales.

En materia de atención a la población, Protección Civil informó que se habilitaron refugios temporales en todo el estado, donde fueron resguardadas poco más de 190 personas, en su mayoría en municipios del norte.

IMG_5901.jpeg

Aproximadamente 60% de las personas albergadas correspondieron a población en tránsito, a quienes se brindó resguardo, alimentos y abrigo sin solicitar documentación, con el objetivo de proteger su integridad ante las condiciones climatológicas adversas.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Educación determinó la suspensión de clases presenciales en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, mientras que en Laguna y Sureste se mantuvieron actividades escolares con ajustes de horario, decisiones que se tomaron en coordinación con Protección Civil para reducir riesgos a la comunidad escolar.

El subsecretario señaló que este lunes se registraron las temperaturas más bajas del evento y que, a partir de este martes y durante el miércoles, se espera un incremento gradual en los valores máximos, con mañanas frías, pero temperaturas más templadas al mediodía, lo que permitirá disminuir paulatinamente las condiciones de riesgo.

Ramiro Durán destacó que los protocolos de atención y prevención continúan activos en los 38 municipios del estado y que los refugios temporales permanecerán habilitados hasta el 15 de mayo, cuando concluye oficialmente la temporada de frentes fríos, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

IMG_5900.jpeg

Finalmente, reiteró el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras concluye el paso de la tercera tormenta invernal en la entidad.


