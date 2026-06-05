Lamenta UAdeC fallecimiento del alcalde Román Cepeda

La comunidad universitaria de Coahuila se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento del presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, expresó sus condolencias y reconoció la trayectoria de quien consideró un servidor público cercano a la ciudadanía.

El titular de la máxima casa de estudios señaló que la partida del alcalde representa una pérdida importante para el estado, al recordar su disposición para impulsar acciones y proyectos orientados al desarrollo social.

Destacó además su responsabilidad y entrega en las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera pública.

Destacan colaboración entre la UAdeC y el Ayuntamiento

Pimentel Martínez resaltó la colaboración que existió entre el Ayuntamiento de Torreón y la universidad, relación que permitió concretar diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. Asimismo, recordó a Cepeda González como un amigo personal y un aliado de la institución, cuya contribución dejará huella en la región lagunera y en Coahuila.

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