De NL para el mundo: alcanza tercer lugar en exportaciones

Nuevo León se perfila a cerrar el último año como una de las entidades más exportadoras del país, al sumar un valor de $14,735 millones de dólares en este tema.

Con ello, el estado logró ubicarse en tercer lugar a nivel nacional, ya que solo fue rebasado por Chihuahua y Coahuila, que reportaron envíos al exterior por $28,907 millones de dólares y $17,719 millones de dólares, respectivamente, según cifras del Inegi al cierre del tercer trimestre del 2025.

Después de Nuevo León, en cuarto lugar, muy de cerca, se posicionó Baja California con $14,145 millones de dólares, mientras que el top five lo complementó Jalisco con $13,839 millones de dólares.

En su reporte, el instituto refirió que en el tercer trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas del país alcanzó un monto de $152,556 millones de dólares.

Dentro de este marco destacó la participación de Chihuahua, con 18.9 % del total de las exportaciones; Coahuila, con 11.6 %; Nuevo León, 9.7 %; Baja California, 9.3 %; Jalisco, 9.1 %; y Tamaulipas, con 6.2 por ciento. En conjunto, aportaron 64.8% del total de los envíos en el periodo.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron Quintana Roo con 120.0 %, Jalisco con un repunte de 89.1 %, Chihuahua con un alza de 42.9 %, Zacatecas con 36.6 % y Chiapas con 27.7 %.

Cabe mencionar que esta información forma parte del reporte del Inegi llamado Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) y provee información sobre la evolución del valor, medido en dólares, de la venta de mercancías que hacen las entidades del país al resto del mundo.

En el trimestre julio-septiembre de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.2 %, y las del sector agropecuario, con 2.0 por ciento.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 9.2 por ciento.

Mientras que, por sectores, las manufactureras aumentaron 11.4 por ciento. El de minería disminuyó 15.2% y el de las agropecuarias, 17.5 por ciento.

¿Qué es lo que más envía el estado hacia el exterior?

Algunos de los principales productos y sectores en donde participa son:

Fabricación de equipo de transporte: Incluye automóviles, vehículos de carga y sus componentes, consolidando al estado como líder nacional en este rubro.

Aparatos eléctricos y accesorios: Máquinas para el procesamiento de datos y componentes electrónicos, así como electrodomésticos de línea blanca.

Maquinaria y equipo: Generadores de energía y diversos equipos industriales destinados principalmente al mercado estadounidense.

Metales básicos y minerales no metálicos: Productos derivados del acero y el vidrio

Industria alimentaria y de bebidas: Exportaciones significativas de cerveza de malta, jugos de fruta, chocolate y confitería.

Comentarios