Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
llama_manolo_jimenez_cerrar_filas_proceso_electoral_129a16e8bc
Coahuila

Llama Manolo Jiménez a cerrar filas tras proceso electoral

Asimismo, reiteró que su administración busca ser un punto de encuentro entre quienes votaron por su proyecto político y quienes respaldaron otras opciones

  • 08
  • Junio
    2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, llamó a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a cerrar filas por el estado y dejar atrás la etapa electoral, luego de que concluyera la elección para renovar el Congreso local.

Durante un mensaje emitido este lunes, el mandatario destacó que la jornada se desarrolló en paz, con tranquilidad y sin incidentes graves, además de registrar una participación ciudadana superior al 51 por ciento, cifra que consideró positiva para una elección intermedia.

Es momento de darle vuelta a la página: Manolo Jiménez

Jiménez Salinas señaló que, una vez concluido el proceso electoral, es momento de dar vuelta a la página y concentrarse en el trabajo por Coahuila.

“Hoy ya es lunes. La campaña fue ayer domingo. Entonces es momento de darle vuelta a la página”, expresó.

El gobernador convocó a los partidos políticos y a las distintas fuerzas representadas en la entidad a privilegiar la unidad para continuar impulsando al estado.

Asimismo, reiteró que su administración busca ser un punto de encuentro entre quienes votaron por su proyecto político y quienes respaldaron otras opciones, al considerar que el gobierno tiene la responsabilidad de unir a la sociedad.

“En Coahuila no vamos ni para la izquierda ni para la derecha; aquí vamos puro para delante”, afirmó.

Agradece respaldo ciudadano sin considerar a quién le dieron su apoyo

Jiménez Salinas también agradeció el respaldo ciudadano obtenido por la Alianza Ciudadana por la Seguridad y consideró que los resultados electorales representan un apoyo al trabajo realizado por los gobiernos emanados del PRI y la UDC.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser mantener la unidad de las y los coahuilenses para seguir trabajando y cumpliendo los compromisos con la población. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_09_at_2_02_22_AM_8683c154ff
PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila
IMG_7752_6a1baad8f6
Aseguran 30 mil litros de diésel en la carretera Torreón-Saltillo
IMG_7749_f26645d30c
Proponen regresar Fondo Minero y de Hidrocarburos a Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
Whats_App_Image_2026_06_09_at_2_02_22_AM_8683c154ff
PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila
Whats_App_Image_2026_06_08_at_9_38_27_PM_75d14b2516
¿Cómo ser feliz sin tener boleto para el Mundial?
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
Whats_App_Image_2026_06_07_at_13_53_48_08a127b411
Presentan Sheinbaum 'Olinia', el primer auto eléctrico mexicano
publicidad
×