Llama Manolo Jiménez a cerrar filas tras proceso electoral

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, llamó a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a cerrar filas por el estado y dejar atrás la etapa electoral, luego de que concluyera la elección para renovar el Congreso local.

Durante un mensaje emitido este lunes, el mandatario destacó que la jornada se desarrolló en paz, con tranquilidad y sin incidentes graves, además de registrar una participación ciudadana superior al 51 por ciento, cifra que consideró positiva para una elección intermedia.

Es momento de darle vuelta a la página: Manolo Jiménez

Jiménez Salinas señaló que, una vez concluido el proceso electoral, es momento de dar vuelta a la página y concentrarse en el trabajo por Coahuila.

“Hoy ya es lunes. La campaña fue ayer domingo. Entonces es momento de darle vuelta a la página”, expresó.

El gobernador convocó a los partidos políticos y a las distintas fuerzas representadas en la entidad a privilegiar la unidad para continuar impulsando al estado.

Asimismo, reiteró que su administración busca ser un punto de encuentro entre quienes votaron por su proyecto político y quienes respaldaron otras opciones, al considerar que el gobierno tiene la responsabilidad de unir a la sociedad.

“En Coahuila no vamos ni para la izquierda ni para la derecha; aquí vamos puro para delante”, afirmó.

Agradece respaldo ciudadano sin considerar a quién le dieron su apoyo

Jiménez Salinas también agradeció el respaldo ciudadano obtenido por la Alianza Ciudadana por la Seguridad y consideró que los resultados electorales representan un apoyo al trabajo realizado por los gobiernos emanados del PRI y la UDC.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser mantener la unidad de las y los coahuilenses para seguir trabajando y cumpliendo los compromisos con la población.

Comentarios