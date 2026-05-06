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Finanzas

Trabajo no remunerado en México es igual al 23.9% del PIB

La organización Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia señaló que más del 72% de este valor económico es generado por mujeres

  • 06
  • Mayo
    2026

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en México alcanza un valor estimado de $8,4 mil millones de de pesos, cifra equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra refleja el peso económico de actividades esenciales para el funcionamiento cotidiano del país, aunque estas continúan fuera de los esquemas formales de remuneración.

Mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados

En un comunicado, la organización Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia señaló que más del 72% de este valor económico es generado por mujeres.

Las labores incluyen el cuidado de hijos, adultos mayores y personas enfermas, además de tareas domésticas realizadas dentro del hogar.

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La asociación advirtió que esta distribución desigual del trabajo de cuidados limita el tiempo disponible de las mujeres, afecta sus ingresos y reduce sus oportunidades de desarrollo profesional y participación en el mercado laboral.

Violencia de género también impacta la economía

La organización subrayó que el problema se agrava con el impacto de la violencia de género.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, gran parte de ella dentro del hogar o en relaciones de pareja.

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A nivel internacional, datos de ONU Mujeres indican que en 2023 fueron asesinadas de manera intencional 85 mil mujeres y niñas en el mundo.

De ese total, el 60% murió a manos de su pareja o algún familiar, lo que equivale a una muerte cada diez minutos.

Piden ver el sistema de cuidados como tema económico

La organización señaló que tanto el trabajo de cuidados no remunerado como los contextos de violencia tienen consecuencias directas en la economía, ya que limitan la generación de ingresos, interrumpen trayectorias laborales y reducen la productividad.

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Ante este panorama, Marilú Rasso sostuvo que la discusión sobre la creación de un sistema nacional de cuidados debe abordarse no solo desde el ámbito social, sino también económico.

“Reconocer el valor del cuidado, redistribuirlo y garantizar condiciones que permitan a las mujeres participar plenamente en la economía no es solo una cuestión de equidad, sino de crecimiento”, afirmó.


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