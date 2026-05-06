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Coahuila

Nueva ruta 716 mejora conectividad hacia hospitales de Saltillo

Este recorrido beneficia especialmente a quienes necesitan acceder al clúster hospitalario del Centro Metropolitano, ya que conecta con importantes unidades

  • 06
  • Mayo
    2026

El alcalde de Javier Díaz González informó que la puesta en marcha de la ruta RS-716 fortalece la movilidad en la ciudad al facilitar traslados más seguros y eficientes de oriente a poniente.

Destacó que este nuevo recorrido beneficia especialmente a quienes necesitan acceder al clúster hospitalario del Centro Metropolitano, ya que conecta con importantes unidades médicas como el Hospital General, el Materno Infantil, el Centro Oncológico “Salvador Chavarría”, así como clínicas del IMSS e ISSSTE, además de la Cruz Roja y el CRIT Saltillo.

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El edil señaló que esta ruta también atraviesa el primer cuadro de la ciudad y forma parte de la estrategia de expansión del sistema de transporte, que recientemente incorporó la ruta RS-714 y prevé una tercera ruta alimentadora en las próximas semanas. 

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la RS-716 inició operaciones este 6 de mayo con horarios que van desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, manteniendo tarifas accesibles que oscilan entre los 15 pesos en pago general y descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.


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