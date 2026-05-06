Encuentro de Cazzu y Javier Ceriani reaviva polémica sobre Nodal

El encuentro entre Cazzu y el periodista Javier Ceriani durante un concierto en California volvió a encender la conversación en redes sociales sobre la relación entre ambos y su postura frente a Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La polémica ocurre mientras el comunicador argentino enfrenta la posibilidad de una denuncia penal colectiva en México por presuntas difamaciones contra diversas figuras del espectáculo.

El momento viral ocurrió en California

La controversia tomó fuerza el pasado 30 de abril, cuando Cazzu ofreció un concierto en San José, California, y reconoció a Ceriani entre el público.

“Bienvenido, sos una celebrity aquí. Alguna mentirita decís, pero te la perdonamos”, expresó la cantante entre risas.

El comentario provocó aplausos y rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas digitales.

Usuarios comenzaron a debatir si el gesto evidenciaba una cercanía estratégica entre la cantante y el periodista.

Usuarios señalan posible alianza contra Nodal y Ángela

Una de las publicaciones que más interacción generó fue la de la tiktoker Mari-beLL-, quien aseguró que la actitud de Cazzu respondería a una supuesta alianza contra Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“No es que lo perdones. Sabes que lo tienes tragando de tu mano y sabes perfectamente que los enemigos de tus enemigos son tus amigos”, afirmó la creadora de contenido.

Posteriormente agregó que, a su juicio, la relación entre ambos formaría parte de una estrategia mediática para continuar afectando la imagen pública de la pareja.

La discusión dividió opiniones entre usuarios, algunos respaldando la postura de Cazzu y otros defendiendo públicamente a Nodal y Ángela Aguilar.

Ceriani podría enfrentar denuncia colectiva

Días después de la polémica, el nombre de Javier Ceriani volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se revelara que podría enfrentar una denuncia penal colectiva en México.

La abogada Mariana Gutiérrez explicó que representantes legales de al menos diez artistas la contactaron para preparar acciones legales contra el periodista.

La denuncia estaría relacionada con presuntas difamaciones difundidas por Ceriani en redes sociales y plataformas digitales.

Belinda, Nodal y otros famosos podrían sumarse

Entre las figuras que podrían integrarse al proceso legal mencionó a Belinda, Christian Nodal y posiblemente Ángela Aguilar, además de otros artistas y conductores como Galilea Montijo, Cristian Castro, Paulina Rubio, Lupita D’Alessio, Gustavo Adolfo Infante y Wendy Guevara.

Aunque varios de los involucrados no han confirmado públicamente su participación, la defensa legal sostiene que el caso podría presentarse en México pese a que Ceriani reside en Estados Unidos.

“No es un tema de libertad de expresión. Es un tema de todas las calumnias y falsedades con las que anuncia y dice cosas con el único fin de lucrar”, afirmó Mariana Gutiérrez.

La abogada señaló que analizan mecanismos sustentados en tratados internacionales entre México y Estados Unidos y advirtió que, de acreditarse posibles delitos, el caso podría trascender el ámbito civil y derivar en consecuencias penales.

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