Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
d6552513_009e_4842_af22_1e64792d0d9e_180d3b1125
Coahuila

Secretaría de seguridad pública desarma red de narcomenudeo

Las autoridades aseguraron aproximadamente 80 kilos de marihuana, además de pastillas de metanfetamina y cocaína, como parte para combatir el narcomenudeo

  • 12
  • Febrero
    2026

La Unidad Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ha desarticulado una presunta red dedicada al narcomenudeo que operaba a través de redes sociales en Coahuila y Nuevo León. Esta acción se llevó a cabo tras una exhaustiva línea de investigación que abarcó la región Sureste de Coahuila.

Según fuentes de seguridad, Alejandro “N” es identificado como el presunto líder de esta organización, que utilizaba perfiles en Instagram y Facebook para distribuir narcóticos. La red ofrecía sus productos en grupos cerrados y páginas disfrazadas, con el objetivo de atraer a posibles compradores.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron aproximadamente 80 kilos de marihuana, además de pastillas de metanfetamina y cocaína, como parte de los esfuerzos para combatir el narcomenudeo en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_13_at_3_39_20_PM_d55bb6feb1
Guardia Estatal imparte pláticas sobre seguridad digital
Whats_App_Image_2026_02_13_at_2_42_39_PM_1_b2cab37eeb
Refuerzan vigilancia vial en Reynosa con 14 nuevas patrullas
hospital_amgeles_menor_muerte_98eedd88e7
Muerte de menor en Hospital Ángeles sigue bajo investigación
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
bad_bunny_carlos_correa_beisbol_a091130abe
Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×