Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana

La historia de la Fuerza Aérea Mexicana se remonta a 1913, cuando los primeros pilotos del Ejército Constitucionalista realizaron misiones en los campos de batalla de la Revolución Mexicana, demostrando la importancia de contar con una aviación militar. Posteriormente, el 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza dio continuidad a este proyecto al establecer formalmente la creación del Arma de Aviación Militar.

Desde entonces, la FAM ha atravesado múltiples etapas de transformación. Su participación en la Segunda Guerra Mundial marcó un momento clave, y con el paso de las décadas ha experimentado una constante modernización de aeronaves, así como la incorporación de mujeres a sus filas.

Actualmente, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con alrededor de 10 mil elementos, entre pilotos aviadores, especialistas de los servicios técnicos aéreos y de los servicios comunes. De ese total, mil 600 son mujeres.

Tan solo en 2025, de acuerdo con José de Luna Genel, comandante de la Base Aérea Mexicana número 14, ubicada en el municipio de Apodaca, se realizaron más de 40 mil operaciones aéreas. Estas incluyeron misiones de vigilancia aérea, traslado de tropas y carga, ayuda humanitaria, apoyo al Ejército y a la Guardia Nacional, así como diversas acciones en la aplicación del Plan DN-III-E.

Destacan operaciones relevantes de Fuerza Aérea

Como ejemplo del alcance de estas labores, Luna Genel destacó una de las operaciones más relevantes recientes:

“Durante octubre y noviembre del año pasado se materializó el mayor puente aéreo en la historia del país bajo el liderazgo de nuestra presidente Claudia Sheinbaum, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí donde participaron 23 aeronaves de fuerza armada con las cuales se auxilió a 473 personas que fueron evacuadas vía aérea así mismo se beneficiaron más 190 mil damnificados con la entrega de más de 40 mil despensas, insumos médicos, agua, plantas de energía a más de 700 localidades afectadas”.

En el marco del 111 aniversario, se llevó a cabo una ceremonia al interior de la Base Aérea N14, donde se reconoció la labor de dos elementos destacados. Al evento asistieron autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El primer reconocimiento fue otorgado al Capitán Segundo de la Fuerza Aérea, Piloto Aviador Carlos Alberto Hernández Matus, originario del estado de Oaxaca, quien cumplió dos mil 500 horas de vuelo y cuenta con más de 23 años de trayectoria. Tras recibir el reconocimiento de manos del General de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, expresó:

“Nos sentimos muy orgullosos de poder hacer un poquito del trabajo que se requiere para que este país mejore en lo que se pueda, hacemos lo necesario y es una emoción indescriptible porque desde que vimos por primera vez hacia el cielo quisimos estar en él, desarrollar las tareas que hacemos en este momento y seguimos trabajando y cada felicitación nos da más ánimo para seguir”.

Asimismo, fue reconocido el sargento segundo de la Fuerza Aérea, especialista en mantenimiento, Martín Montoya Valenzuela, encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves de la base N14. Con 19 años de servicio desde su egreso y originario del Estado de México, compartió su vocación:

“Yo elegí hacer mantenimiento de aviación porque me gusta desde pequeño la mecánica. Fui a la escuela de mantenimiento de aviación y todos los días que vengo con la felicidad de darle mantenimiento a las naves”.

Ambos elementos coincidieron en que el principal motor de su trabajo es la vocación de servicio.

