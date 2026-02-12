ENGIE realiza revisión técnica tras fugas de gas en Reynosa

Luego de las fugas de gas natural registradas recientemente en distintos puntos de la ciudad de Reynosa, el alcalde informó que la empresa ENGIE, responsable de la red de tuberías, se encuentra a cargo de la revisión técnica para identificar las fallas que originaron la contingencia y poder atenderlas de manera puntual.

Municipio solicitó corte inmediato del suministro

El presidente municipal explicó que, desde el primer día en que se tuvo conocimiento de la situación, el Ayuntamiento solicitó a la compañía el corte inmediato del suministro de gas en las colonias afectadas, con el objetivo de reducir riesgos para la población y permitir el inicio de los trabajos de inspección y reparación. Destacó que ha existido una coordinación constante entre el municipio y la empresa para avanzar en la rehabilitación de la infraestructura y lograr que el servicio quede restablecido al cien por ciento.

Protección Civil emitirá dictamen para esclarecer causas

Asimismo, señaló que actualmente se trabaja en la determinación de las causas que provocaron los daños en la tubería, ya que aún debe establecerse si se trató de afectaciones ocasionadas por terceros o si existió algún otro factor técnico. En este sentido, precisó que será un dictamen emitido por Protección Civil el que permita esclarecer lo ocurrido.

Sin dictamen no puede hablarse de sanciones

Finalmente, el alcalde subrayó que, mientras no se cuente con dicho dictamen oficial, no es posible hablar de sanciones, ya que primero se debe contar con la evaluación formal que defina responsabilidades y las condiciones en las que se encontraba la infraestructura al momento de presentarse las fugas.

Al respecto, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló:

“La compañía ENGIE está viendo ese tema, ellos son los encargados de la tubería y están ellos determinando las fallas que hay en la tubería para poderlas atender. Nosotros desde el primer día les pedimos que cortaran el suministro de gas a las colonias afectadas para poder empezar a trabajar, inclusive de parte de la compañía hemos tenido una buena coordinación para que quede al cien por ciento próximamente. Al final de cuentas, ahí se tiene que determinar qué pasó con la tubería, determinar si es un daño de terceros o si hubo alguna otra situación, lo cual ya se determinará por parte de un dictamen de Protección Civil”.

