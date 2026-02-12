Analizan reforma de jornada laboral en Consejo Tripartita

Revisión conjunta entre empresas, sindicatos y autoridades

La diputada presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, informó que la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas se encuentra en análisis por parte de empresas, sindicatos y autoridades dentro del Consejo Tripartita del Trabajo.

Señaló que este espacio de diálogo permite revisar los alcances de la iniciativa antes de que se definan las reglas finales para su aplicación.

Aplicación sería gradual durante varios años

Morales explicó que, una vez aprobada la ley con sus lineamientos definitivos, la implementación será gradual y escalonada durante varios años, con el objetivo de brindar certeza tanto a trabajadores como a empleadores.

En Coahuila, dijo, existe un pacto laboral que ha fortalecido la comunicación entre sectores, lo que facilitaría una transición ordenada ante los cambios que contemple la reforma.

Aspectos legales aún en discusión

La legisladora destacó que, aunque la reforma busca mejorar las condiciones laborales, todavía hay puntos que requieren revisión, entre ellos el manejo de horas extra y otros elementos jurídicos que continúan en discusión.

Esperan dictamen final para medir impacto

Morales subrayó que es necesario esperar el dictamen final para evaluar el impacto real de la reforma y cómo se adaptarán los distintos sectores productivos.

Indicó que el proceso será progresivo y que el reto principal será garantizar beneficios a los trabajadores sin generar incertidumbre en el ámbito empresarial.

