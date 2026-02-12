Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
luz_elena_morales_dd6ef99a5b
Coahuila

Analizan reforma de jornada laboral en Consejo Tripartita

La reducción a 40 horas semanales se revisa en el Consejo Tripartita; su aplicación sería gradual para dar certeza a trabajadores y empleadores

  • 12
  • Febrero
    2026

Revisión conjunta entre empresas, sindicatos y autoridades

La diputada presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, informó que la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas se encuentra en análisis por parte de empresas, sindicatos y autoridades dentro del Consejo Tripartita del Trabajo.

Señaló que este espacio de diálogo permite revisar los alcances de la iniciativa antes de que se definan las reglas finales para su aplicación.

Aplicación sería gradual durante varios años

Morales explicó que, una vez aprobada la ley con sus lineamientos definitivos, la implementación será gradual y escalonada durante varios años, con el objetivo de brindar certeza tanto a trabajadores como a empleadores.

En Coahuila, dijo, existe un pacto laboral que ha fortalecido la comunicación entre sectores, lo que facilitaría una transición ordenada ante los cambios que contemple la reforma.

Aspectos legales aún en discusión

La legisladora destacó que, aunque la reforma busca mejorar las condiciones laborales, todavía hay puntos que requieren revisión, entre ellos el manejo de horas extra y otros elementos jurídicos que continúan en discusión.

Esperan dictamen final para medir impacto

Morales subrayó que es necesario esperar el dictamen final para evaluar el impacto real de la reforma y cómo se adaptarán los distintos sectores productivos.

Indicó que el proceso será progresivo y que el reto principal será garantizar beneficios a los trabajadores sin generar incertidumbre en el ámbito empresarial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_13_at_3_39_20_PM_d55bb6feb1
Guardia Estatal imparte pláticas sobre seguridad digital
San_Valentin_931206b676
CANACO Reynosa estima repunte de 30% en ventas por San Valentín
finanzas_aranceles_eua_706d24fdcd
Aranceles de Trump ‘pegan’ más a empresas y consumidores de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
bad_bunny_carlos_correa_beisbol_a091130abe
Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×