Tour de Despechadas deja a regias con sentimiento a flor de piel

El escenario de la Arena Monterrey se convirtió en un epicentro de emociones con el espectáculo Despechadas: De Mujer a Mujer.

Cinco de las voces más emblemáticas de la balada en español se unieron para ofrecer una velada dedicada al amor y al desamor, logrando una conexión profunda con el público que llenó el recinto.

María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres demostraron que su potencia vocal y carisma permanecen intactos.

Durante más de dos horas, las artistas alternaron el escenario para interpretar clásicos inolvidables como Acaríciame, Luna Mágica, Señora, Un Nuevo Amor y El Último Adiós, creando una atmósfera de complicidad donde cada nota fue celebrada con ovaciones de pie.

El show se desarrolló con un ritmo impecable, permitiendo que cada intérprete brillara individualmente antes de culminar en potentes colaboraciones grupales que elevaron la energía del lugar.

Al finalizar, las artistas agradecieron la entrega de Monterrey, ciudad que históricamente ha sido un bastión para sus trayectorias.

Con esta presentación, el tour "Despechadas" deja una huella de nostalgia y calidad interpretativa difícil de superar en la cartelera local.





