Coahuila

Saltillo reúne a miles de mujeres en marcha del 8M

En el último bloque de la movilización se integró la Policía Violeta del municipio de Saltillo, acompañando al contingente interseccional

  • 08
  • Marzo
    2026

Más de 15 mil mujeres participaron este domingo en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en Saltillo, una movilización que partió desde la explanada del Tecnológico de Saltillo y avanzó por el bulevar Venustiano Carranza hasta concluir en la Plaza Nueva Tlaxcala y Manuel Acuña, en el centro de la ciudad.

Contingentes se concentran desde la tarde

Desde las 15:00 horas, miles de mujeres comenzaron a concentrarse en el punto de partida para integrarse a diversos contingentes organizados por causas y demandas específicas, entre ellos bloques de víctimas de violencia y familiares de víctimas de feminicidios, maternidades e infancias, mujeres con discapacidad o movilidad limitada, víctimas de violencia vicaria, contingente abortero y el contingente interseccional transincluyente.

Consignas contra la violencia de género

Durante el recorrido se escucharon consignas en contra de la violencia de género y los feminicidios, además de mensajes que exigían justicia para las víctimas y mayor protección para las mujeres. Las participantes portaron carteles, pancartas y pañuelos morados, así como fotografías de víctimas de violencia.

La movilización avanzó por los carriles de norte norte a sur del bulevar Carranza con una participación mayoritariamente de jóvenes, estudiantes, madres de familia y colectivas feministas, quienes marcharon coreando consignas como “Ni una menos”, “Vivas nos queremos” y “Las niñas no se tocan”.

En el último bloque de la movilización se integró la Policía Violeta del municipio de Saltillo, acompañando al contingente interseccional, en el que participaron mujeres transgénero y colectivas que promueven un feminismo incluyente.

Durante la marcha también se observaron expresiones de protesta y pintas en muros, principalmente en algunos tramos del paso a desnivel de Venustiano Carranza y Francisco Coss donde las manifestantes plasmaron consignas relacionadas con justicia para víctimas de violencia y feminicidio.

IMG_1208.jpeg

Marcha Concluye en el centro de Saltillo

La movilización concluyó en la Plaza Nueva Tlaxcala y Manuel Acuña, donde los contingentes se dividieron y las participantes reiteraron sus exigencias para que las autoridades refuercen las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, garantizar justicia para las víctimas y fortalecer las políticas públicas de igualdad.

La marcha del 8M en Saltillo se convirtió nuevamente en una de las movilizaciones sociales más numerosas del año en la capital de Coahuila, reflejando el crecimiento del movimiento feminista en la región y la diversidad de causas que confluyen dentro de esta jornada de protesta.

IMG_1271.jpeg


Comentarios

