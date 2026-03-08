Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_1174_c76f70d2ed
Coahuila

Señalan a mando militar en marcha del 8M en Saltillo

El proceso judicial ha estado marcado por dilaciones y presunto influyentismo, lo que ha impedido que se resuelva el caso

  • 08
  • Marzo
    2026

Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en Saltillo, una mujer denunció públicamente el caso de un mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a quien acusa de negarse a reconocer la paternidad de una menor, situación que aseguró lleva más de cuatro años en litigio ante tribunales familiares.

Señalamientos contra mando militar

En el recorrido de la movilización fue desplegada una manta de gran tamaño en la que se señalaba directamente al coronel José “N”, exsubcomandante del 69 Batallón de Infantería, acompañada de la frase “Escándalo judicial” y cuestionamientos al actuar del Poder Judicial de Coahuila.

La lona fue colocada por Jatziri Colunga González, quien explicó que actualmente mantiene un juicio de reconocimiento de paternidad en el que busca que el militar reconozca legalmente a la menor que procrearon.

IMG_1159.jpeg

Proceso legal con varios recursos

De acuerdo con su testimonio, el proceso judicial ha estado marcado por dilaciones y presunto influyentismo, lo que ha impedido que se resuelva el caso pese a que ya han transcurrido varios años desde que inició el procedimiento.

Colunga González aseguró que en este tiempo han tenido que promover 17 recursos legales, entre ellos procedimientos dentro del juicio familiar, denuncias penales, amparos y quejas contra autoridades judiciales.

Denuncias ante la Fiscalía

Señaló además que el militar ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por amenazas, violencia familiar e intimidación, aunque hasta el momento el caso continúa en proceso.

La mujer explicó que el objetivo central del juicio es garantizar el reconocimiento legal de la menor y el cumplimiento de obligaciones alimentarias, ya que la niña enfrenta una condición de retraso en el neurodesarrollo y recibe atención médica especializada en el CRIT, lo que implica gastos constantes para su tratamiento.

Indicó que en el proceso ya se ha establecido una presunción de paternidad, sin embargo, el caso sigue sin resolverse debido a retrasos en la realización de la prueba genética y a decisiones judiciales que según denunció han obstaculizado el avance del procedimiento.

La denunciante también criticó que, pese a contar con amparos otorgados por la justicia federal, autoridades locales no han cumplido plenamente con las resoluciones que ordenan acelerar el caso.

El caso se visibiliza durante la movilización

Durante la marcha, la manta colocada por la denunciante generó atención entre las participantes, quienes expresaron consignas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, la infancia y el acceso a la justicia.

El caso fue visibilizado en el marco de una movilización que reunió a más de 15 mil mujeres en Saltillo, quienes marcharon para exigir el fin de la violencia de género, justicia para las víctimas y el respeto a los derechos de las mujeres y niñas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1232_37b8cade9d
Marchas del 8M transcurrieron sin incidentes graves en Coahuila
1f3b7f98_021a_41a9_be88_d04c30397701_f3f03afe8a
Llegan reliquias de San Pascual Bailón a Saltillo
IMG_1271_ca3d7f785f
Saltillo reúne a miles de mujeres en marcha del 8M
publicidad

Últimas Noticias

sentimental_value_f4abffd052
'Sentimental Value' lidera carrera al Óscar internacional
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_45_38_PM_3ca82317d7
Abre MTY la ventanilla de atención a mujeres 'María Elena Chapa'
donald_trump_cuba_ecca43ea16
Trump golpeará '20 veces más fuerte' a Irán si bloquea petróleo
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×