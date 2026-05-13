Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
afirma_que_prioridad_en_guerrero_es_pacificar_mediante_dialogo_4ffdaf7b5f
Nacional

Prioridad en Guerrero es pacificar mediante el diálogo: Sheinbaum

La mandataria federal aseguró que en este conflicto también se encuentran involucradas organizaciones sociales y guardias comunitarias.

  • 13
  • Mayo
    2026

Ante el desplazamiento masivo de personas registrado en los últimos días en el estado de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su objetivo principal es pacificar la zona mediante el diálogo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que los bloqueos registrados fueron liberados por este mecanismo con presencia de las autoridades federales.

"Ayer ya se liberaron los bloqueos que había, había tres bloqueos, los tres se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas"

Afirmó que también se tenía la asistencia de un grupo de la Secretaría de Gobierno Estatal, quienes asistieron a asambleas y entregaron víveres para las personas desplazadas.

"El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. 

Aseguró que en este conflicto también se encuentran involucradas organizaciones sociales y guardias comunitarias.

"Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay
guardias comunitarias.

El objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo."

Alrededor de un centenar de personas desplazadas por violencia en Guerrero

Ante la ola de violencia sufrida en el municipio de Chilapa, al menos 96 personas fueron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen en el estado de Guerrero.

Estos ataques generados por una célula delictiva provocaron que los habitantes de diversas comunidades de poblados como Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán buscaran resguardarse de estas agresiones.

Por ello, el Gobierno Estatal afirmó que continúan con las acciones para acompañar a las personas afectadas de municipios como Tula y Coatzingo.

"Señaló que se mantiene contacto con las familias afectadas y se fortalecerá la presencia de la Guardia Nacional para brindar protección y generar condiciones que permitan el retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_luis_guillermo_benitez_torres_7d6d6e745f
Acusan red de corrupción y nepotismo ligada a Rocha Moya
Whats_App_Image_2026_05_13_at_3_53_02_PM_1_5a2ebda6df
Consejeros del INE piden aplazamiento de elección judicial 2027
HIOY_Fc_XAA_Ao_YTH_f6bc1bbacb
Segob restablecerá bases de seguridad en Chilapa, Guerrero
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_materiales_construccion_c110686c35
Petróleo caro provoca ‘subida’ en insumos para la construcción
Whats_App_Image_2026_05_14_at_12_29_07_AM_4a3b6fec14
Dejará Día del Maestro en NL derrama de $230 millones de pesos
EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Vinculan 'huachitúnel' en Santa Catarina con buque de Tampico
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
publicidad
×