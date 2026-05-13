Prioridad en Guerrero es pacificar mediante el diálogo: Sheinbaum

Ante el desplazamiento masivo de personas registrado en los últimos días en el estado de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su objetivo principal es pacificar la zona mediante el diálogo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que los bloqueos registrados fueron liberados por este mecanismo con presencia de las autoridades federales.

"Ayer ya se liberaron los bloqueos que había, había tres bloqueos, los tres se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas"

Afirmó que también se tenía la asistencia de un grupo de la Secretaría de Gobierno Estatal, quienes asistieron a asambleas y entregaron víveres para las personas desplazadas.

"El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí.

Aseguró que en este conflicto también se encuentran involucradas organizaciones sociales y guardias comunitarias.

"Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay

guardias comunitarias. El objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo."

Alrededor de un centenar de personas desplazadas por violencia en Guerrero

Ante la ola de violencia sufrida en el municipio de Chilapa, al menos 96 personas fueron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen en el estado de Guerrero.

Estos ataques generados por una célula delictiva provocaron que los habitantes de diversas comunidades de poblados como Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán buscaran resguardarse de estas agresiones.

Por ello, el Gobierno Estatal afirmó que continúan con las acciones para acompañar a las personas afectadas de municipios como Tula y Coatzingo.

"Señaló que se mantiene contacto con las familias afectadas y se fortalecerá la presencia de la Guardia Nacional para brindar protección y generar condiciones que permitan el retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades".

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