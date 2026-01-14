Podcast
Coahuila

Localizan con vida a adulto mayor desaparecido en General Cepeda

Manuel Reyna Salazar fue encontrado con vida tras un operativo conjunto en la zona rural de General Cepeda, luego de ser reportado como desaparecido

 El adulto mayor Manuel Reyna Salazar, quien había sido reportado como desaparecido la tarde de ayer martes en el ejido Independencia, fue localizado con vida tras varias horas de búsqueda en la zona rural del municipio de General Cepeda.

El hallazgo se logró alrededor de las 4:40 de la tarde de este miércoles, luego de un operativo coordinado en el que participaron autoridades municipales de General Cepeda, corporaciones estatales de Protección Civil, elementos de Seguridad Pública, personal de la Fiscalía General del Estado y voluntarios de la comunidad.

El hombre fue ubicado en el ejido San Vicente, a varios kilómetros del punto donde fue visto por última vez.

Tras su localización, fue trasladado a su comunidad para recibir valoración médica y rendir la entrevista correspondiente, a fin de conocer las circunstancias de su extravío.

De acuerdo con el reporte inicial, Manuel Reyna Salazar había salido por la mañana a ordeñar ganado, pero no regresó a su domicilio, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes iniciaron la búsqueda desde aproximadamente las 3:00 de la tarde y solicitaron el apoyo de la ciudadanía.

Al momento de su desaparición, el adulto mayor vestía chamarra gris de mezclilla y sombrero, información que fue difundida en redes sociales y contribuyó a agilizar el operativo de localización.

Autoridades confirmaron que el caso concluyó con saldo favorable, y destacaron la importancia de la colaboración entre corporaciones y población para atender este tipo de situaciones en zonas rurales.

 


