Nuevo León

Localizan y detienen a menores desaparecidos en Escobedo

Los menores presuntamente estarían relacionados con delitos contra la salud, por lo que se espera que sean puestos a disposición del Sistema de Justicia

  • 06
  • Marzo
    2026

Los dos adolescentes reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de febrero en el municipio de Escobedo fueron localizados tras ser detenidos por elementos de Fuerza Civil por presuntos delitos contra la salud.

Identifican a los menores detenidos

De acuerdo con una fuente allegada al caso, se trata de Héctor Gael Loya Juárez y Abraham Alexander Hernández Garza, ambos de 14 años de edad, quienes fueron capturados durante un operativo de la Policía Estatal.

Sin embargo, no se precisaron detalles sobre el lugar ni la fecha exacta de la detención.

Serían puestos a disposición del Sistema de Justicia para Adolescentes

Según la información proporcionada, los menores presuntamente estarían relacionados con delitos contra la salud, por lo que se espera que sean puestos a disposición del Sistema de Justicia para Adolescentes.

Reportan que se encuentran en buen estado de salud

Asimismo, de manera preliminar, se informó que ambos presentan buen estado de salud, a reserva de examen médico.


