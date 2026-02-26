Podcast
Coahuila

Libra proceso de Coahuila 'tijera' de reforma electoral

La iniciativa plantea recorte de 25% a organismos electorales y nueva fórmula plurinominal, pero no aplicaría en la elección estatal en curso

  • 26
  • Febrero
    2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó una iniciativa de Reforma Electoral que contempla recortes presupuestales de 25% a los organismos electorales y cambios en la asignación de diputaciones plurinominales; sin embargo, en Coahuila no tendría impacto en el proceso electoral en curso.

Óscar Daniel Rodríguez, presidente del Consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), explicó que la Constitución impide modificar las reglas electorales dentro de los 90 días previos a la jornada, por lo que los eventuales cambios no podrían aplicarse a la elección del 7 de junio.

“En caso de aprobarse, los efectos se reflejarían hasta 2027 o en procesos posteriores”, precisó.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo para su discusión. Entre los puntos centrales destaca la modificación en la asignación de diputaciones plurinominales federales, donde parte de los escaños se otorgarían a candidatos que, sin haber ganado, obtuvieron alta votación.

También se plantea eliminar duplicidades entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLEs), así como reducir en 25% el presupuesto tanto del órgano nacional como de los institutos estatales.

Rodríguez señaló que, de concretarse la reforma, el IEC asumiría funciones como la organización de casillas y la capacitación y selección de funcionarios de mesa en elecciones concurrentes, tareas que actualmente coordina el INE. En contraste, el instituto local perdería atribuciones en materia de educación cívica.

El consejero recordó que a inicios de año el Consejo General del IEC manifestó inconformidad por la reducción presupuestal aplicada al actual ejercicio electoral, al advertir que algunas actividades podrían verse comprometidas. En las audiencias públicas previas a la iniciativa —63 en total a nivel nacional— se planteó que el financiamiento de los órganos electorales se fijara mediante fórmulas constitucionales para evitar discrecionalidad, propuesta que finalmente no fue incluida.

¿Qué cambiaría con la reforma?

  • Recorte de 25% al presupuesto del INE y OPLEs
  • Eliminación de duplicidad de funciones
  • Nueva fórmula para asignar diputaciones plurinominales
  • OPLEs organizarían casillas en elecciones concurrentes
  • Educación cívica quedaría en manos del INE
  • Aplicación, en su caso, a partir de 2027

