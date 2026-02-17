Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_0227_a776f1cebf
Coahuila

Madre exige clases presenciales para su hijo tras conflicto

Guadalupe Lugo afirmó que su hijo se ha visto afectado por decisiones derivadas de señalamientos hechos por adultos y no por otros estudiantes

  • 17
  • Febrero
    2026

Luego de que su hijo dejó de recibir clases presenciales en la Escuela Primaria “Beatriz Eugenia Flores Alvarado”, ubicada en la colonia Privadas Las Torres, en Saltillo, Guadalupe Edith Lugo Izquierdo sostuvo este martes una reunión con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, para solicitar que se garantice el derecho del menor Justin a continuar con su educación básica.

El encuentro se realizó después de que, la semana pasada, un grupo de madres de familia mantuvo cerrada la institución durante tres días para exigir a las autoridades educativas una solución a un presunto caso de violencia estudiantil y acoso escolar. En ese contexto, se planteó públicamente la demanda de expulsión del menor como condición para reabrir el plantel.

Guadalupe Lugo afirmó que su hijo se ha visto afectado por decisiones derivadas de señalamientos hechos por adultos y no por otros estudiantes.  

Sostuvo que el conflicto se originó desde diciembre, cuando denunció un presunto caso de bullying contra Justin y presentó escritos ante la Secretaría de Educación sin que, según su versión, existiera una intervención inmediata.

IMG_0194.jpeg

Durante la reunión, la madre también expuso que una docente habría difundido información personal suya y de su hijo dentro de la comunidad escolar, lo que —aseguró— generó amenazas y actos de hostigamiento hacia su familia.

Tras escuchar su versión, el secretario de Educación instruyó a su secretario particular, Osvaldo Sifuentes, dar atención prioritaria al caso y revisar los antecedentes para coordinar las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa del menor.

En un posicionamiento posterior, Guadalupe Lugo pidió a las madres de familia que encabezaron el cierre del plantel que demuestren con hechos y pruebas los señalamientos que han surgido en su contra, al señalar que no ha sido notificada oficialmente sobre una eventual expulsión, pese a que esta posibilidad fue mencionada públicamente.

El conflicto generó tensión entre padres de familia y autoridades escolares, por lo que hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una postura pública detallada sobre la resolución del caso ni sobre las posibles acciones disciplinarias que pudieran derivarse de las investigaciones internas. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

educacion_transparencia_mesas_directivas_8a89eaeeb9
Exigen transparencia a mesas directivas tras suspensión de clases
Manolo_Jimenez_846322481a
Gestiona Manolo Jiménez obras hidráulicas para Coahuila
nl_samuel_sarampion_ec17e11b49
'Sarampión en NL está bajo control', asegura Samuel García 
publicidad

Últimas Noticias

ronda_rousey_vs_gina_carano_501433749f
Ronda Rousey y Gina Carano regresan a MMA con pelea entre ambas
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×