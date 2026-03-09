Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Morena modifica propaganda tras resolución del IEC

La medida fue tomada luego de que dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieran una denuncia, argumentando que la propaganda de Morena es ilegal

  • 09
  • Marzo
    2026

Tras la orden del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de suspender y retirar propaganda que incluye la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mayoría de los panorámicos de Morena han sido pintados de rosa en el área donde se exhibía la imagen.

Ordenan retirar propaganda tras denuncia del PAN

La medida fue tomada luego de que dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieran una denuncia, argumentando que la propaganda de Morena es ilegal y que se difunde en espectaculares, redes sociales y otros materiales, lo que constituiría actos anticipados de campaña por parte de sus precandidatos.

Algunos espectaculares aún no han sido modificados

A pesar de que muchos candidatos han optado por acatar la orden y modificar la silueta, un recorrido realizado por El Horizonte reveló que algunos panorámicos aún permanecen intactos.

Morena afirma que respetará resolución del IEC

El diputado y precandidato al distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini Murra, declaró que hasta el momento no ha recibido notificación formal sobre la resolución del IEC. Attolini enfatizó que Morena respeta al árbitro electoral y acatará todas las determinaciones emitidas durante el proceso.

Sin embargo, adelantó que, una vez que sean notificados, recurrirán al Tribunal Electoral para solicitar una revisión del caso conforme a derecho.

Precandidato señala que el cambio es solo gráfico

El precandidato aclaró que las precampañas de Morena continúan dentro de los plazos establecidos por la ley y que la controversia se limita a un aspecto formal de la propaganda.

"Las precampañas siguen en marcha. Lo único que se pretende modificar es un elemento gráfico: la silueta de una mujer con cola de caballo que aparece como sombra en el fondo de un espectacular. El PAN intenta presentar esto como una gran victoria, cuando en realidad se trata de un asunto meramente formal."


